23.12.2019

Wer rettet das Wissen der Altenpfleger?

Ein besonderes Schauspiel führten die Schüler der Wertinger Altenpflegeschule auf

Alle Jahre wieder findet kurz vor dem Fest die Weihnachtsfeier an der Wertinger Altenpflegeschule statt. Diese gestaltet stets die Klasse der Altenpfleger im zweiten Ausbildungsjahr, heuer die Klasse AP 15 unter der fachkundigen Leitung ihrer Lehrerin Gisela Renner.

Schon seit Wochen liefen die Vorbereitungen hierzu, angefangen von den selbstgestalteten Einladungskarten und Tannenkränzen über’s Planen des Programmablaufs bis hin zum Kulinarischen. Das diesjährige Motto war „Weihnachtsmann & Co. KG“, amerikanische Weihnacht also. Dieses Thema zog sich dementsprechend wie ein roter Faden durch die Feier: Der Weihnachtsmann lachte von Wänden und Tischen und zu essen gab es Pommes und Hotdogs.

Hauptattraktion war ein selbst verfasstes Theaterspiel in Anlehnung an die Fernsehserie „Weihnachtsmann & Co. KG“. Balbo, der Eisbär und Assistent des Weihnachtsmanns und Rudolph, das Rentier, sollten auf die kostbare Kugel des Wissens gut Acht geben. Der fiese Grantelbart hatte ihnen aber etwas ins Getränk gemischt und so schliefen beide ein.

Diese Gelegenheit nutzten der böse Troll und sein Helfer Gugor, um die Kugel und damit das Wissen zu stehlen. Als Balbo und Rudolph aufwachten, fiel im Eifer des Gefechts die Kugel des Wissens zu Boden und zerschellte.

Nun war es die große Aufgabe, das Wissen, das die Altenpflegeschüler ja dringend benötigen, wieder zu erlangen. Da war es die Idee der Elfen, die rund 70 Anwesenden im Saal – sprich 3 Klassen und ihre Lehrer – um Hilfe zu bitten. Jeder notierte sein Wissen auf einem Zettel und gab diesen in die Kugel. Das Wissen war gerettet.

Anschließend holte der Weihnachtsmann aus der Spielzeugmaschine lustige Geschenke für die anwesenden Lehrer.

Die fleißigen Schüler in der Küche versorgten die große Zahl der Anwesenden mit herzhaften und süßen Leckereien. Und beim gemütlichen Essen entstanden auch viele nette Gespräche.