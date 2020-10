vor 32 Min.

Zusamaltheims Dorferneuerung geht voran

Plus Die Tiefbauarbeiten in der Dorfmitte wurden abgeschlossen. Der Schützenverein erhält einen Zuschuss.

Von Dominik Bunk

„Wenn auch nicht ganz schnell, aber es geht voran“, meinte Bürgermeister Stephan Lutz bei der Gemeinderatssitzung am Montag zum Thema Dorferneuerung. In der Dorfmitte wurde eine Natursteinmauer fertiggestellt, alle Tiefbauarbeiten – beispielsweise Teile für den Brunnen, Glasfaser und Schächte – seien jetzt ebenfalls fertig. Auf dem Dorfplatz wird laut Lutz bereits gepflastert. „Das dauert aber noch eine Weile“, sagte Lutz, da lediglich eine Person dafür zuständig sei. Auch der Gehweg werde nun gepflastert und der Kreuzungsbereich neu geteert, wobei die Kosten von Letzterem zumindest auf der Staatsstraße vom Staat übernommen würden.

Die Kanalarbeiten in der Alten Wertinger Straße seien ebenfalls abgeschlossen, Fernwärme- und Trinkwasserleitung seien bereits angeschlossen worden. Als Nächstes soll die Straße asphaltiert werden.

Verzögerung durch Gutachten an der Oberen Dorfstraße

Für die Obere Dorfstraße II sollte eigentlich ein Aufstellungsbeschluss gefasst werden, wie Lutz erklärte, wegen der Forderung des Landratsamtes für eine Geruchsimmissionsprognose und ein artenschutzrechtliches Gutachten verzögere sich das Ganze jedoch, bis diese vorlägen.

Der Schützenverein „Diana“ Zusamaltheim bat um einen Zuschuss für ein Lichtgewehr für die Jugend. Der Vorteil dabei sei, dass keine Projektile, sondern nur ein Lichtstrahl „geschossen“ werde, was gerade bei jungen Schützen für mehr Sicherheit sorge. Außerdem fielen keine Kosten für Munition an. Die Gesamtkosten dafür lägen bei 2480 Euro, die Ratsmitglieder stimmten einem Zuschuss in Höhe von 620 Euro, also 25 Prozent, zu. „Ich denke, damit kann der Verein gut leben“, meinte Lutz.

Die Beschilderung um die Schule und den Kindergarten soll aus Sicherheitsgründen überarbeitet werden. Von der Oberen Dorfstraße her gäbe es gar keine Schilder, sonst nur wenige, teils schlecht sichtbare. Der Bürgermeister schlug vor, zusammen mit Ordnungsbeamten und eventuell auch Polizisten das Areal abzulaufen und Überlegungen für neue Schilder anzustellen, die Ratsmitglieder stimmten ohne Einwände zu.

Heuer sind nur vom Borkenkäfer befallene Bäume gefällt worden

Auf einem Grundstück im Raunsbergweg soll eine Gartenhütte errichtet werden, die Eigentümer würden dafür jedoch eine isolierte Befreiung für den Bau benötigen. Der geplante Ort läge außerhalb der Baugrenze, zudem sei ein Flachdach im Bebauungsplan nicht vorgesehen. Da die Anlieger eingewilligt hätten, stimmte der Rat dem Vorhaben zu.

Im Forstbetriebsplan für das kommende Jahr wurde der Holzeinschlag auf 260 Festmeter erhöht, da dieses Jahr aufgrund der niedrigen Holzpreise nur Bäume gefällt worden seien, die vom Borkenkäfer befallen gewesen wären. Zudem sollen 250 Meter Forstschutzzaun angebracht werden, auch diverse Einzelschutzmaßnahmen und Wegeausbesserungen seien geplant.

