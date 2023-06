Tausende kommen zur Shoppingtour nach Bocksberg

Der Bocksberger Burgmarkt lockt nach einer dreijährigen Pause wieder Scharen von Menschen an. Was dort geboten ist.

Der Bocksberger Burgmarkt ist ein Magnet. Nach dreijähriger Pause strömen am Wochenende bei herrlichem Sonnenschein Tausende von Besucherinnen und Besuchern auf den Schlossberg. Kunsthandwerkfans kommen voll auf ihre Kosten. Der Burgverein bietet ein idyllisches Ambiente mit bunt gemischtem Handwerk, Sonnwendfeier und vielen Überraschungen.

Umgeben von Farbenpracht und netten Menschen steht der 36-jährige Marktorganisator Mathias Koschwitz stolz an seinem Stand mit handgemachten Drechselarbeiten oben auf der Burg. Um ihn herum viele Menschen, die begeistert nach Unikaten suchen, die man im alltäglichen Einkauf eher selten findet. „Wir vom Burgverein und alle Helfer sind sehr zufrieden mit dem gelungenen Markt und erfreut über die Teilnahme von den Ausstellern“, sagt Koschwitz. Einer der Aussteller habe sogar eine 800 Kilometer lange Anreise auf sich genommen.

Viele Gäste kommen aus einem größeren Umkreis nach Bocksberg

Auch Michaela Deller, Erfinderin von Floristik Deller, welche dieses Mal ihre Waren nicht auf dem Berg verkauft, ist begeistert. „Der Ladenverkauf unten im Dorf ist für mich organisatorisch einfacher zu handhaben und ich kann eine größere Auswahl anbieten. Der Tag war sehr schön und erfolgreich, viele Leute kamen nach dem Bergbesuch noch als krönender Marktabschluss zu mir herunter“, berichtet Deller nach dem Auftakt am Samstag zufrieden. Viele Kunsthandwerkfans haben für die Traditionsveranstaltung auch eine weitere Anreise in Kauf genommen. Das Angebot ist vielfältig: Floristen, Schweißer, Glashersteller, Näherinnen und noch viele weitere Kunsthandwerker kann man hier treffen. Auch Laugnas Bürgermeister Johann Gebele ist als Schirmherr natürlich mit auf dem Berg.

Die Ortsvereine aus Bocksberg, Modelshausen und Hinterbuch und alle freiwilligen Helfern haben es nach einem unermüdlichen Einsatz wieder geschafft, auf dem Burggelände eine Veranstaltung der besonderen Art auf die Beine zu stellen. Hier können die Besucher den Alltag hinter sich lassen. Bereits am Eröffnungstag stehen am Fuß des Berges viele geparkte Autos und Fahrräder von überall her. Am Eingang bei den großen Holztoren werden die Kunsthandwerkfans unter anderem begrüßt mit Blumen, Holzarbeiten und handgetöpferter Keramik. Wenn man den schönen Waldweg bergauf geht, findet man beispielsweise Mode aus Florenz oder Uhren aus Holz.

Angelangt auf der historischen Burg, die auch ein bekanntes Ausflugsziel für eine Wanderung ist, gibt es noch weitere 13 bemerkenswerte Ausstellerstände. Umgeben von guter Waldluft präsentiert sich eine breite Palette an selbstgefertigtem Kunsthandwerk, wie Filzarbeiten, Schmuck und Deko, Arbeiten aus Holz, Glas, Keramik und vielem mehr. Auch die Floristik ist vertreten durch Baumschulen und Gärtnereien, zeigt ihre Schätze wie duftende Blumen und gesunde Kräuter. Imkereiprodukte, Naturkosmetik und Taschen aus Stoff-Upcycling gibt es auch.

Rund 65 Aussteller hatten sich wieder für den Burgmarkt angemeldet. Neu ist der Essensstand mit Crêpes auf dem Marktgelände. Vom Festplatz her hat man den Geruch von allerlei Köstlichkeiten wie gegrillten Hähnchen, Steaks, Pizza, Flammkuchen und vielen weiteren Speisen in der Nase. Hier kann kaum einer widerstehen: Nach der Shoppingtour durch den Wald lassen sich viele mit einem erfrischenden Radler oder anderen Getränken auf den Bierbänken nieder.

Das Sonnwendfeuer wird am Samstagabend angezündet

Der Sportverein Osterbuch sorgt für gute Stimmung in der Sportlerbar direkt auf dem Festplatz gegenüber der Bühne. Hier kann man zu guter Musik Spritz und Wein in geselliger Runde genießen. Das Rahmenprogramm ist sehr abwechslungsreich, mit Livemusik, den Laugnatalern Musikanten, der Musikkapelle Osterbuch, einer Tombola und vielem mehr. Am Samstagabend wird das Sonnwendfeuer angezündet. Die Zuschauer bestaunen das mächtige Bergfeuer, das nach altem Brauch eine mystische Bedeutung haben soll. Die Feuerwehr zeigt vollen Einsatz, damit sich das Feuer aufgrund der Trockenheit nicht ausbreiten kann.

Aber auch unten im Dorf haben die beiden Aussteller Alois Schuster, Heim- und Gartendeko, und Michaela Deller (Floristik) die Besucher mit ihrem Warenangebot begeistern können. Uli Geh, der Hersteller des Uli-von-Bocksberg-Eis, hat nach einem erfolgreichen Wochenende seinen Eisstand wieder zurück ins Dorf gebracht, nachdem etliche Besucher bei ihm Schlange gestanden waren. „Ich bin hochzufrieden mit dem gelungenen Fest bei sommerlichen Temperaturen“, erzählt Geh.

Doch nicht nur der Burgmarkt findet auf der Ruine statt, es folgt noch ein weiteres Event der anderen Art: Am Samstag, 8. Juli, steigt das Open Air „Ruine 23“ mit der Bayern-3-Band und DJ Tonic.