Buttenwiesen bekommt Tobias-Bauer-Gemälde geschenkt

Plus Der Kaufmann Tobias Bauer hatte für Buttenwiesen große Bedeutung. Dr. Ulrich Bollert, ein Nachfahre der jüdischen Familie, übergibt das Werk an die Gemeinde.

Von Johannes Mordstein

Das Porträt zeigt einen gediegenen älteren Herrn mit schütterem Haar und ergrautem Bart. Für die Buttenwiesener Geschichte ist dieses Gemälde von großer Bedeutung, denn es stellt den Kaufmann Tobias Bauer dar, der 1811 in Buttenwiesen zur Welt kam. Durch sein ehrenamtliches Engagement erwarb er sich große Verdienste um seinen Heimatort: Von 1849 bis 1872 fungierte er als Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Buttenwiesen. In seiner Amtszeit erfolgte unter anderem der Neubau der Synagoge.

Das Porträt wurde zwei Jahre nach dem Tod von Tobias Bauer (1883) von dessen Witwe Rosalie in Auftrag gegeben. Seither blieb es in Familienbesitz und wurde stets in Ehren gehalten. In den vergangenen Jahren wurde es im Wohnhaus von Ulrich Bollert, einem Nachfahren der Familie Bauer, im Saarland aufbewahrt. Als Schenkung übergab Dr. Bollert nun das Gemälde an die Gemeinde Buttenwiesen.

