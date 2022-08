Musik-Kabarett mit Vogelmayer

Der Niederbayer tritt im Biergarten beim Lagoi auf.

Der bayerische Kabarettist Vogelmayer tritt am Freitag, 5. August, mit seinem neuen Kabarettprogramm im Biergarten beim Lagoi in Buttenwiesen auf. Mit seinem neuen Programm steht der Musik-Kabarettist Vogelmayer wieder auf den Bühnen des Freistaats. Dort ist er seit fast 20 Jahren „dahoam“ . Der Niederbayer präsentiert sein neues Programm „Leben und leben lassen“. Dieses Motto und das bayerische Lebensgefühl mit all seinen Facetten bringt er seinen Zuschauern nahe. Liebhaber der bairischen Mundart kommen auf ihre Kosten. Vogelmayer wird eine unterhaltsame Mischung aus Gaudi, Gesellschaftskritik und seine unverkennbare Liebe zur Heimat präsentieren.

Mit über tausend Auftritten hat er sich quer durch Bayern und darüber hinaus in die Herzen seiner Zuhörer gespielt und viele treue Fans gewonnen. Ob sich der Abend zum typischen Kleinkunst- oder gemütlichen Wirtshausabend entwickelt, hängt vom Publikum und dem Liedermacher selbst ab – kein Abend gleicht dem anderen mit dem niederbayerischen Barden.

Dass der Vogelmayer nicht nur singen und Gitarre spielen kann, beweist er mit seinem Buch „Gaudi zum Beruf machen“. Sprüche und Gedichte aus seinem aktuellen Werk dürfen bei seinem Kabarett-Programm daher nicht fehlen. Zudem sorgen seine Zwischentexte und Anekdoten bei seinen Zuhörern für vergnügliche Heiterkeit und regelmäßigen Lachorgien.

Einlass für die Vorstellung am 5. August im Biergarten beim Lagoi ist um 17 Uhr. Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierung telefonisch unter 08274/928666.