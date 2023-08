Dillingen

Italienische Organistin triumphiert in der Dillinger Basilika

Die italienische Organistin Alessandra Mazzanti beeindruckt an der Sandtner-Orgel mit hochkarätigem Programm.

Von Gernot Walter

Als die italienische Organistin Alessandra Mazzanti von der Empore aus ihrer Zugabe ankündigte, ging ein Raunen durch das Publikum. Der Triumphmarsch aus "Aida" von Giuseppe Verdi erklang majestätisch und die Zuhörerinnen und Zuhörer waren hin- und hergerissen von der Interpretation und spendeten stehende Ovationen. Diese galten natürlich auch den anderen Programmpunkten und hier einer erneuten Transkription (von Francesco Almassio) von Giuseppe Verdi, der Ouvertüre aus "Macht des Schicksals". Es ereignete sich die "Ganz Große Oper", das Motto der 9. Matinee im Rahmen des Dillinger Orgelsommers, die Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste ankündigte. Darüber hinaus zeigte sich die "Schönheit der Musik" in einem außergewöhnlichen Kirchenraum.

Ein Höhepunkt an der Sandtner-Orgel in Dillingen

Alessandra Mazzanti hat als Dirigentin fundierte Kenntnis vom orchestralen Aufbau und kann die Orgel als Meisterin der Übertragungskunst einsetzen. Dabei gelang ihr sehr bestimmend, durch adäquates Registrieren die dramatischen Vorgänge auszudrücken. Das Schicksalmotiv kam bedeutend zur Geltung, die seelischen Gegensätze wurden empatisch ausgebreitet. Mit den herrlichen Kantilenen erreichte die Ouvertüre ihren Höhepunkt, von der Sandtner-Orgel meisterhaft eingefangen. Eine zusätzliche Transkription gab es mit Auszügen aus dem "Letzten Abendmahl" von Lorenzo Perosi. In dessen Oratorium nach dem Evangelisten Markus bringt Enrico Bossi den romantischen Stimmungsgehalt zu großer Wirkung. Alessandra Mazzanti ihrerseits verwendete die Registrierimpulse, um den klangvollen, gemäßigt modernen Vokalstil umzusetzen. Besonders auffallend die Gestaltung des Bariton-Solos "Einer aus den zwölfen wird mich verraten". Die Atmosphäre der unendlichen Traurigkeit in der Ouvertüre wich bei "Et himno dicto" dem eindringlichen Gesang des Chores. .

