Der Heimatverein öffnet für die Kulturtage sein Depot

In dem Depot in Frauenstetten steckt viel Geschichte. Kutschen und Haushaltsgeräte erinnern an alte Zeiten. Ein Ehepaar bringt sogar ein ganz spezielles Teil mit.

Vor dem offenen Stadel in Frauenstetten stehen zwei Kutschen, die eine ist ein Leichenwagen, der einst von 1952 bis in die frühen 1960er-Jahre die Verstorbenen des Weilers Illemad zum Friedhof nach Lauterbach brachte. Die andere ist ein Gäuwagen, mit dem leichte Transportaufgaben, aber auch Fahrten zur Kirche oder in die Stadt auf den Markt gemacht wurden. "Nicht jeder hatte solch eine Kutsche, mit der man ins Gäu, in die nähere Umgebung gefahren ist", erzählt Gerda Knapp. Es ist sozusagen das Freizeitcabrio früherer Zeiten.

Der Heimatverein Unteres Zusamtal hat ein neues Depot in Frauenstetten

Die Vorsitzende des Heimatvereins Unteres Zusamtal – der Verein hat einen zehnköpfigen Vorstand und rund 85 Mitglieder – hatte zusammen mit ihrem Mann Christian Regale in der früheren Genossenschaftsbank-Filiale in Frauenstetten gebaut. Die Exponate, die durch den Umbau des Zehentstadels in Pfaffenhofen ausgelagert waren, wurden katalogisiert und im neuen Depot untergebracht. Vor allem für die großen, robusten Ausstellungsstücke ist dies nun ein optimaler Aufbewahrungsort für Maschinen, Werkzeuge und eben die zwei Kutschen sowie einen Pferdeschlitten: Zeitzeugen dafür, wie einst gearbeitet, gelebt und sich fortbewegt wurde.

Alte Haushaltsgeräte wie diese Nähmaschine gibt es vielfältig zu bestaunen. Foto: Marion Buk-kluger

Und so lagern hier nun zum Beispiel eine Kartoffelsortiermaschine, eine Kartoffelquetsche, ein Kartoffelstampfer, eine Schuhpresse, eine Singer-Nähmaschine, Zaumzeug und vieles mehr. Zum Ende der Kulturtage Buttenwiesen wurden am Sonntag die Tore geöffnet. Mit so viel Interesse hatten die Mitglieder des Heimatvereins gar nicht gerechnet. Denn die Zeitreise mittels der Gegenstände war gut besucht.

Eine Wühlmausfalle aus alten Zeiten für das Depot Frauenstetten

Gertraud und Georg Krakowka aus Frauenstetten hatten sogar ein weiteres Erinnerungsstück aus alten Zeiten im Gepäck, das sie dem Heimatverein übergaben: Eine Wühlmausfalle, und zwar eine Schussanlage, die vom Tier, das mit einem Köder gelockt, selbst ausgelöst wird. "Sie stammt von Andreas Uffinger, dem Vater meiner Frau. Heute wäre so etwas verboten", ist sich Krakowka sicher. Auch Georg Fink-Mayr aus Oberthürheim, selbst Sammler von alten Stücken aus der Landwirtschaft, dem Handwerk und dem Schulwesen war interessiert, was im Frauenstettener Depot von den insgesamt circa 3000 Exponaten, die der Heimatverein besitzt, ausgestellt wurde.

Gertraud und Georg Krakowka hatten eine spezielle Mäusefalle dabei, die sie dem Heimatverein übergaben. Foto: Marion Buk-Kluger

Pfarrer Konski ist mit seiner Kamera dabei

Unter den interessierten Besuchern war auch Pfarrer Mathias Kotonski, der schon die ganzen Kulturtage über das Geschehen mit der Kamera festgehalten hat. "Jedes Exponat ist ein Teil der Geschichte und hat seine eigene Geschichte", so Christian Knapp. Und die wurde an den Kulturtagen wieder mit der Depotöffnung und weiteren verschiedenen Veranstaltungen mehr als lebendig.