Winterwanderung bei klirrender Kälte

Gartenbauverein Gottmannshofen versüßte den Kindern die Stunde mit Märchen und Schokolade. Was der Verein in diesem Jahr alles geplant hat.

Ein großer Erfolg war die Winterwanderung des Gartenbauvereins Gottmannshofen. Trotz klirrender Kälte trafen sich rund 40 Erwachsene und ebenso viele Kinder am Wasserhaus des Gartenbauvereins, um zu einer gemeinsamen Winterwanderung durch den angrenzenden Wald aufzubrechen.

Nach Einsetzen der Dämmerung wurde der Weg mit etlichen Fackeln, Laternen und Taschenlampen ausgeleuchtet. An zwei Stationen wurde die Wanderung durch die Märchenvorlesungen „Hänsel und Gretel“ und „Sterntaler“ unterbrochen. Dazu passend verteilten die Vorstandsmitglieder an die Kinder Lebkuchen und Schokoladengoldtaler. Nach rund einer Stunde kehrten die Teilnehmer wieder in den Vereinsgarten zurück. Dort konnte man sich am Lagerfeuer wärmen und mit Wiener, Glühwein und Punsch stärken. Zudem hatten die Kinder die Gelegenheit, Stockbrot zu backen.

Der Vereinsvorsitzender Christian Bestle zeigte sich in seiner kurzen Begrüßung sehr erfreut über die rege Teilnahme. Dabei wies er auf die diesjährigen Aktionen des Gartenbauvereins anlässlich des 75-jährigen Bestehens hin. Schon jetzt lud er alle Interessierten im Oktober zum großen Weinfest in den Wertinger Schlosskeller ein. (AZ)