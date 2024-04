Gundelfingen

18:00 Uhr

Das Fleischerhandwerk präsentiert "Beef-Trends" und Angus-Rinder

Plus Special Cuts und geschickte Hände: Bei einem Workshop beweist die Nationalmannschaft des Deutschen Fleischerhandwerks in Gundelfingen ihr Können.

Von René Rosin

Samstagnachmittag im großen Saal des Gasthofs „Sonne“ der Familie Delle: 120 Zuschauerinnen und Zuschauer schauen gebannt auf zwei große Videoleinwände, auf denen die hohe Kunst des Fleischzerlegens vermittelt wird. Es wird gesägt, gedrückt und natürlich ganz viel geschnitten. Zwischendurch werden die Messer gewetzt, Fragen beantwortet und auch die eine oder andere Schweißperle abgewischt. Denn so kühl wie in einem Schlachthaus ist es an diesem sommerlichen Nachmittag Anfang April ganz und gar nicht.

Die Nationalmannschaft gibt es seit 2018. Damals hat sich der Deutsche Fleischerverband überlegt, was er mit seinen Jahrgangsbesten aus dem Bereich Handwerk machen soll, erläutert Alicia Utrillas, Leiterin vom Bundesverband. Also gründete man ein Nationalteam und schickt es zu internationalen Wettbewerben. Doch auch in Deutschland soll das Team für Aufmerksamkeit sorgen und so für den Beruf des Metzger oder Fleischers werben. „Wir brauchen Vorbilder“, so Utrillas. Denn auch in dieser Branche herrscht Nachwuchsmangel.

