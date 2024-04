Diebe stehlen in Lauterbach Zigaretten, EC-Karte und Bargeld aus Autos

Unbekannte verüben im Buttenwiesener Gemeindeteil Diebstähle aus unversperrten Autos. Die Polizeistation Wertingen ermittelt.

Unbekannte Diebe haben zwischen Dienstagabend auf Mittwochmorgen aus einem schwarzen Citroen Picasso, der im Hof eines Einfamilienhauses in der Riedstraße im Buttenwiesener Gemeindeteil Lauterbach abgestellt war, mehrere Schachteln Zigaretten, eine EC-Karte und 100 Euro Bargeld gestohlen. Der Wagen war im Tatzeitraum laut Polizeibericht nicht versperrt gewesen.

Ebenfalls im ungefähr gleichen Zeitraum entwendeten die Diebe aus einem unversperrten Wagen in der Straße „Am Kapelle“ in Lauterbach eine Kreditkarte. Die Polizeistation Wertingen hat in beiden Fällen Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahsl aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08272/9951-0 zu melden. (AZ)