Der Bocksberger Viergesang feiert ein Jubiläum

In Modelshausen gibt es anlässlich des Jubiläums vom Bocksberger Viergesang einen schwäbischen Abend.

Dass es den Bocksberger Viergesang überhaupt gibt, ist einem Abschied zu verdanken. Als Pfarrer Mate Cilic 1998 Adieu sagte, fanden sich ehemalige Ministranten als Sänger zusammen. Seitdem ist die Gruppe als Bocksberger Viergesang in nah und fern auftreten und hat sich einen Namen machten. Im Rahmen von „Kultur und Wir" wird das 25-jährige Bestehen des Bocksberger Viergesangs gefeiert. Am Samstag, 14. Oktober, findet im Bürgerhaus in Modelshausen ein schwäbischer Abend mit der Kapelle Überzwerch, dem Donaurieser Zithertrio, der Zieglstoi Musi und dem Bocksberger Viergesang statt. Weiter wird der Mundartdichter Theo Span für Heiterkeit sorgen. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind unter Telefon 08272/1666 möglich. (fk)