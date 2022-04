Das ist beim "Frühling im Städtle" in Wertingen alles los

Die Wertinger Stadtverwaltung stellt das Programm für den „Frühling im Städtle“ am 30. April vor.

Worauf sich Wertingen nach diesem zweiten „Corona-Winter“ besonders freut, ist, wenn der „Frühling im Städtle“ einzieht – davon sind die Verantwortlichen im Rathaus einer Pressemitteilung nach überzeugt. Mit einem großen Einkaufs- und Familien-Event am Samstag vor dem Maifeiertag bereitet Wertingen den Weg in die „Jubel-Jahre“.

Am 30. April heißt es in der Wertinger Innenstadt von 10 bis 15 Uhr: „Den Frühling feiern“. Die Organisation übernimmt neben Verena Beese (Chefsekretärin des Wertinger Bürgermeisters) auch die Wertinger Wirtschaftsvereinigung mit tatkräftiger Unterstützung der Einzelhändler und Gewerbetreibenden. „Wertingen hat so viel zu bieten“, sagt Verena Beese, nicht ohne Stolz. „Wir wollen zeigen, wie die Wertinger frisch und fröhlich und voller Energie in den Frühling starten.“

Abwechslung auf der Showbühne

Auf dem Marktplatz wird es eine große Showbühne geben, auf der die Moderatorin Marion Buk-Kluger das abwechslungsreiche Programm präsentiert. „Von mentaler Fitness über Taekwondo bis hin zu ‚Music at its best‘ ist einiges geboten, für beste Verpflegung ist durch den Waldgasthof Bergfried gesorgt.“ Und auch die Wirtsfamilie Krebs passt sich dem Motto ‚Fit und fröhlich in den Frühling‘ an, es wird unter anderem Fleisch vom Grill und Salate geben.

Neben einer Milch-Bar des Jugendhauses gibt es auch eine „Chill-Area“ sowie einen Infostand der Wertinger Musikschule und einen Stand, an dem man sich selbst seinen Smoothie mithilfe eines Fitness-Rades „erstrampeln“ kann. Basteln mit Kindern, ein Karussell und ein riesiger Süßwarenstand runden das Angebot am Marktplatz ab, die angesiedelten Geschäfte haben bis 15 Uhr geöffnet und locken mit Angeboten und Aktionen.

Frühlingsrabatte hinter den Schaufenstern

Entlang der Hauptstraße geht es weiter: „Die meisten Einzelhändler sind dabei und läuten den Frühling mit satten Frühlings-Rabatten ein“, sagt Beese. Und schlendert man entlang der schönen Wertinger Fassaden, kann man sich bei einem Schaufensterbummel von den wunderbaren Ideen inspirieren lassen. „Und wen die Pollen plagen, der kann noch eine Sitzung in der Salzoase in der Mühlgasse einplanen“, freut sich auch Inhaberin Sonja Balletshofer auf den Aktionstag.

Für den kleinen Hunger am Vormittag ist zudem der Wertinger Weltladen oder auch der Bioladen „Natur pur“ eine gute Adresse. „Unser Weltladen feiert in diesem Jahr ebenfalls zwei Jubiläen“, berichtet Verena Beese aus dem Orga-Team. „Vor zwanzig Jahren wurde der Weltladen eröffnet, seit zehn Jahren ist Wertingen Fair-Trade-Stadt.“ Und somit wurde das traditionelle ‚faire Frühstück‘ ebenfalls auf den Frühling-im-Städtle-Samstag gelegt. „Es gibt an diesem Tag 20 Prozent Rabatt im Weltladen auf ausgewählte Artikel“, so Beese. Der Bioladen mit seinem Team wird Tapas anbieten. Bei Spielwaren Krömer lockt „Krömi“, das Maskottchen des Spielwarenhändlers. Inhaber Christian Krömer berichtet hierzu: „Unser Krömi wird durch die Stadt ziehen und man kann ein Selfie mit ihm machen.“

Aktionen rund um die Verkehrssicherheit

„Lassen Sie sich überraschen, die Ideen reißen nicht ab“, bestätigt auch Katja Killisperger, neues Mitglied im Vorstand der Wertinger Wirtschaftsvereinigung. Sie ist zugleich auch verantwortlich für das Programm auf der Zusaminsel, dem Platz, an dem normalerweise an jedem Freitagvormittag der Wochenmarkt stattfindet. „Wir kommen mit unserem Killisperger-Lkw mit Spiegelplanen, mit diesem können Kinder, aber auch Erwachsene den ‚Toten Winkel‘ üben. Gerade beim Start in das Frühjahr ein wichtiges Thema, jetzt geht ja die Zeit draußen mit Fahrrad und so weiter wieder los.“ Sie konnte zudem das Autohaus Langer, die SWA-Group mit ihren Carsharing-Fahrzeugen sowie auch die Firma GGR Performance gewinnen, die tolle Fahrzeuge präsentieren.

„Und da passen dann auch der ‚Bar-Container‘ von Millers Millibar und ‚Fred – die mobile Bar‘ von Justina Werner super dazu“, zählt sie weiter auf. „Für die Damen ein Cocktail und ein leckerer Drink für die Herren, nebenbei Autos schauen – das ist doch immer gut“, so schätzt sie das Programm ein. Abgerundet wird dieses auf der Zusaminsel durch leckere Kaffee-Spezialitäten und ein tolles Kuchen-Angebot von den Freunden der Zusaminsel. „Vielleicht bekommen wir eine Hüpfburg mit dazu, das wäre für die Kids natürlich super – wir sind ja noch am Planen“, sagt die engagierte Geschäftsfrau. Das Thema Sportlichkeit kommt an diesem Tag ebenfalls nicht zu kurz: Mit den Handballern des TSV Wertingen und mit Gantze Gesundheitssport kann man sich an der Zusaminsel zudem über Trainingsmethoden informieren und seine Wurfgeschwindigkeit am „Speed Radar“ testen.

Ein "Gläserner Garten" mitten in Wertingen

Auch wenn nicht alle Gastronomen und (Einzel-)Händler hier aufgeführt sind, so sind die allermeisten doch mit „Feuer und Eifer“ mit dabei, sagt Verena Beese. Claudia Reining-Hopp, seit Jahrzehnten Mitglied in der Wertinger Wirtschaftsvereinigung und aktiv im Vorstand, sagt dazu: „Nicht nur die ‚alten Hasen‘ sind aktiv, sondern auch ganz viele junge, neue Unternehmer engagieren sich. Sei es ‚Isa’s Café‘, die Gänsweid, natürlich unsere beiden Mode-Schneider-Häuser, die Gerblingers, die immer super Ideen haben – ich kann sie gar nicht alle aufzählen.“ Reining-Hopp lädt zudem an diesem Tag bereits ab 9 Uhr in ihren „Gläsernen Garten“ in die Schützenstraße ein. „Vielleicht mag der ein oder andere vor oder nach dem Einkaufssamstag in meinem Atelier in der Schützenstraße vorbeikommen. Es gibt einen Glasflohmarkt mit hochwertigen Gläsern, Spiegeln und Porzellan zum Schnäppchenpreis.“

Dass Wertingen einiges zu bieten hat, wird spätestens beim Lesen des Programms klar. Und auch der Zusammenhalt innerhalb der Gewerbetreibenden und im Stadtkern ist klar ersichtlich. „Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz“, berichtet auch Co-Organisatorin Alexandra Killisperger aus dem Wertinger Rathaus. „Es ist schön, zu sehen, dass nach dieser langen Zeit endlich wieder Feiern und Zusammenkommen möglich sind.“

Und abends auf den Maitanz

Wer nach diesem schönen Samstag beim „Frühling im Städtle“ noch nicht genug hat, der darf abends noch gerne auf den „Maitanz“ gehen. „Beim ‚Tanz in den Mai‘ wechselt dann die Bewirtungsmannschaft. Ab 18 Uhr übernimmt die Feuerwehr, und Wertingen wird den Mai und somit den Frühling nochmals begrüßen. Die Kreativ-Konditorei Karmann-Wengner wartet mit kleinem Imbiss, Getränken und der beliebten Mai-Bowle auf“, heißt es aus dem Rathaus. Die Trachtler sowie die Wertinger Blasmusik sind ganz traditionell mit dabei. „Es ist uns wichtig, dass die Tradition des Maitanzes hier weitergelebt wird. Wir sind sehr froh, dass die Trachtler wieder üben können und uns ihren Auftritt zugesagt haben.“

Eine Gruppe von Kindergarten-Kindern vom „Kinderhaus Sonnenschein“ singt und tanzt für die Besucherinnen und Besucher. Im Anschluss, ab circa 19.30 Uhr, spielt dann die Big Band der Wertinger Stadtkapelle.

Und es heißt, dass es auch eine Kostprobe der „Wertingens Music Story“ inklusive Turn- und Tanzeinlage geben wird. „Also auf nach Wertingen, wenn es heißt ‚Frühling im Städtle‘ am 30. April“, sagt Verena Beese. (pm)