Der Wertinger Kunstkanal feiert

Plus Seit elf Jahren gibt es die Kulturinstitution KUK in der Zusamstadt. Die Corona-Pandemie zu überstehen, war für die beiden Macherinnen eine große Herausforderung.

Der Wertinger Kunstkanal (KUK) ist heute nicht mehr aus der Kulturlandschaft der Zusamstadt wegzudenken. In den vergangenen elf Jahren hat sich die Kunstschule zu einem festen kulturellen Treffpunkt für Kunstinteressierte und für Künstler weit über die Region hinaus entwickelt. „Der Name unserer Ateliergemeinschaft ist eine Kombination aus Kunst und dem Ort unseres Wirkens – der Kanalstraße“, sagt Barbara Mahler, bildende Künstlerin und Kunstpädagogin.