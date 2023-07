Wertingen

Diese Aufführung für Kinder ist bezaubernd schön

Papagena (Marie Maidowski) und Papageno (Maciej Kozlowski) begeistern nicht nur mit ihren Kostümen das junge Publikum in der Wertinger Stadthalle.

Plus Mozarts Zauberflöte ist in einer besonderen Inszenierung bei den Wertinger Festspielen zu sehen. In den nächsten Tagen ist noch einiges geboten – auch eine Premiere.

Von Marion Buk-Kluger

Es war die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte, die die Autorin dieses Textes einst in der Schule für die Welt der Oper begeisterte. Die Möglichkeit einzutauchen in die klassische Musik und sogar in eine tatsächliche Aufführung, hatten an den vergangenen zwei Tagen Schüler und Schülerinnen Wertinger Schulen und aus dem Umkreis. Die Wertinger Festspiele wurden nämlich mit diesem Werk des Komponisten eröffnet.

Tamino (Daniel Schliewa, l.) und Papageno (Maciej Kozlowski) suchen die Prinzessin. Foto: Marion Buk-kluger

Als Papageno (Maciej Kozlowski) mit seinem bunten T-Shirt und den ebenso farbenfrohen Haaren inmitten des Publikums auftrat, um sich mit seiner Arie („Der Vogelfänger bin ich ja“) einzuführen, hatte er sofort die lachenden Zuhörer auf seiner Seite. „Er ist eben unser Rockstar“, so der künstlerische Leiter Daniel Schliewa. Dass die Kinder auf so manche Szene hör- und sichtbar reagieren, sich umdrehen, wenn etwa die Königin (Mirlinda Koci) im Duett mit Tamino (Schliewa) in die Ferne blickt, stört die Macher nicht.

