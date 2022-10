Der neue Chefarzt in Wertingen kommt aus den eigenen Reihen

Martin Schütz leitet nun die Fachabteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Wertinger Kreiskrankenhaus. Er spricht über seine Pläne.

Die Kreisklinik Wertingen hat einen neuen Chefarzt: Martin Schütz leitet seit dem 1. Oktober die Fachabteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Der neue Chefarzt ist kein unbekannter Arzt an der Kreisklinik Wertingen, denn Schütz ist bereits seit 2018 als Oberarzt in der Fachabteilung tätig.

Nach Ausscheiden von Dr. Jochen Hehl zum 30. Juni 2022 hat sich der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH gemeinsam mit der Geschäftsführung für eine interne Nachbesetzung ausgesprochen. "Wir freuen uns sehr, dass wir nicht nur ein uns bekanntes Gesicht, sondern auch einen sehr gut ausgebildeten Nachfolger für die Chefarzt-Position in unseren Reihen begrüßen dürfen", erklärt Geschäftsführerin Sonja Greschner. "Mit Herrn Schütz können wir die anästhesiologische und intensivmedizinische Versorgung qualitativ auf einem hohen Niveau und die Abteilung mit neuem Schwung weiterentwickeln."

Schütz ist Facharzt für Anästhesiologie mit Zusatzbezeichnung Spezielle Intensivmedizin und Notfallmedizin. Nach seinem Studium an der Ludwigs-Maximilians-Universität München war der 43-Jährige jahrelang an der Uniklinik Augsburg tätig. Es gibt laut Pressemitteilung wohl kaum einen Bereich in der Chirurgie und der Inneren Medizin, mit dem sich Schütz als Anästhesist, Notfallmediziner sowie Intensivmediziner nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Seit 2018 ist der Mediziner an der Kreisklinik Wertingen integraler Bestandteil der Abteilung. Er bringt, wie die Kreiskliniken mitteilen, langjährige Erfahrungen und fachübergreifendes Know-how mit.

Kreiskrankenhaus Wertingen: Eine Beatmungsstation soll aufgebaut werden

Martin Schütz sagt: "Ich freue mich sehr, in meinem Heimat-Krankenhaus in leitende Position zu rücken und neue medizinische Entwicklungen voranzubringen – insbesondere im intensivmedizinischen Bereich auf häuserübergreifender Ebene." Er lege dabei besonderen Wert auf eine humane Intensivmedizin, die auf einer guten Kommunikation mit Patienten und Patientinnen und Angehörigen basiere. Dabei spielt im Besonderen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen und den Pflegekräften der Kreisklinik Wertingen eine große Rolle. Neben der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ihm der Ausbau der Schmerztherapie und der Aufbau einer Weaning-Station (Beatmungsstation) ein besonderes Anliegen: "Anästhesie, Intensiv-, Schmerz- und Notfallmedizin leben von der Teamarbeit. Ein gutes Team braucht daher Ärzte und Pflegekräfte, die auf Augenhöhe gemeinsam für eine bestmögliche Versorgung der Patienten einstehen." Markus Müller, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, heißt Martin Schütz in den Reihen der Chefarztriege herzlich willkommen. (AZ)

