Doppel-Livekonzert in Wertingen bietet einige Überraschungen

Plus Gleich zwei Bands aus Neuburg gaben sich in der Wertinger Vaijana-Lounge die Ehre. Das Trio Tea Tyme begeistert mit Eigenkompositionen und bei Stereons lässt der Drummer aufhorchen.

Als die Band "Tea Tyme" den Abend in der Wertinger Vaijana-Lounge eröffneten, war schnell klar: dieses Trio sollte man im Auge behalten. Selten war auf den Bühnen des Landkreises derartig Geniales geboten. Das Trio besteht aus Florian Herrle (Drums), Christoph Waldmüller (Gitarre) und Ben Heine am Keyboard. Gute Rock-Keyboarder sind heutzutage eine Seltenheit, doch die Fähigkeiten dieses Mannes sind unbeschreiblich. Er spielt die elektrische Orgel in der Manier eines Jon Lord und vermisst dabei trotzdem nicht, einen eigenen Stil vorweisen zu können. Sein Sound ist oldschool - die Orgel, wenn auch elektrisch, hat Biss. Zudem entlockt er den Tasten herrliche Synthesizer-Klänge.

Die Band spielt in Wertingen Balladen aber auch Hardrock

Dazu Waldmüller, dessen Gitarrenspiel einen Blackmore heraufbeschwört ohne in Klischees zu versinken oder altmodisch zu sein. In der Mitte, in einer Reihe mit seinen Kollegen ist dort Flo Herrle hinter seinem Schlagzeug. Man merkt ihm an, dass er liebt, was er tut-während dem Spielen grinst er über beide Ohren und wechselt mit seinen Kollegen so manches witzelnde Wort. Sie spielten bis auf ein einziges Cover nur Originalstücke und diese strotzen nur von psychedelischer Kraft. Lange aber kurzweilige Improvisationssektionen versetzen in Trance, ohne die progressiv-kreativen Elemente ihres Songwritings unter den Scheffel zu stellen. Dieses reicht von Balladen bis hin zu Blues und absolut genialem, klassischen Hardrock und lassen nur so hoffen auf die LP, welche ihre Eigenkompositionen enthalten wird.

Der Drummer lässt in Wertingen das Hemd fallen

Im Vergleich zur tranceartigen Musik von "Tea Tyme" fordert das Set der zweiten Band des Abends, der von der Fachpresse gelobten Stereons vollen Fokus beim Hörer. Sie spielen Kopfmusik, rhythmisch vertrackt und stellenweise penibel geplant, jedoch nicht weniger tanzbar und ebenfalls mit Improvisationssektionen gespickt. Während ihres Auftrittes prangt ihr Bandlogo monumental erleuchtet über der Bühne und wechselte vom Drummer gesteuert mehrmals die Farbe. Dieser hört auf den Namen Smilin’ H. Jr. und ist ein wahrer Paradiesvogel. Er lässt schon nach kurzer Zeit das Hemd fallen und ist nebenbei das rhythmisch-solide Fundament der Band. Sein Solo ist ein wahres Highlight für alle Percussion-Freunde. Er spielt sein Schlagzeug mit Sticks verschiedener Härte und sogar mit den bloßen Händen. Dabei fängt er leise an und steigert sich bis zur Ekstase.

Kleine Störungen während des Auftrittes wurden humorvoll überbrückt

Er gehört neben vielen Möchtegernen zu den besseren Solisten auf diesem heutzutage leider viel zu wenig in den Mittelpunkt gestellten Instrument. An der Gitarre liefert Maik Gak alias Gakovic, welcher auch singt, mal pointiert-melodische, mal improvisierte Soli. In der Mitte der Bühne steht in konzentrierter Anmut Bassist 4Dee. Keyboarder Bob C. Sonic brilliert ebenfalls an diversen mehr oder weniger synthetischen Klangerzeugern. Mehrere Songs wurden dem Publikum gewidmet. Einen spielten sie extra für ihre Freunde in der berühmten Rockdiskothek in Hamlar. Auch der Singlehit “The Luxury Of Simplicity” durfte nicht fehlen. Kleine Störungen während des Auftrittes wurden humorvoll überbrückt und vermitteln nicht nur den Eindruck großartiger Musiker, sondern den von absoluten Vollprofis. Beide Bands haben den Dillinger und Wertinger Raum noch nicht vollwertig erschlossen. Dafür wird es Zeit.