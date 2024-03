Erfolgreiche Wertinger Musiktalente bei „Jugend musiziert“

Teilnehmende der Musikschule Wertingen überzeugen beim Landeswettbewerb in Kempten. Einer ist jetzt beim Bundeswettbewerb dabei.

Der dreistufige Wettbewerb "Jugend musiziert" ist eine von der Kultusministerkonferenz anerkannte und im Kinder- und Jugendplan des Bundes verankerte Maßnahme der kulturellen Jugendbildung. Seit der Gründung 1963 haben fast eine Million Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland und aus über 35 Deutschen Schulen im Ausland an Jugend musiziert teilgenommen. Die Musikschule Wertingen und ihre Lehrkräfte motivieren seit der Schulgründung im Jahr 1981 ihre musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler laut Pressemitteilung zur Teilnahme an der renommierten Maßnahme zur Begabtenförderung. Zahlreichen Wertinger Bundespreisträger sind seitdem aus dem Wettbewerb hervorgegangen.

In diesem Jahr waren es Isabell und Sophia Tschan, Lucia Reiter und Ludwig Stegmiller, die sich beim Regionalwettbewerb in Neu-Ulm im Januar für den bayerischen Landeswettbewerb qualifizierten. Dieser fand in diesen Tagen in Kempten statt.

Erfolgreiche Holzbläser aus der Klasse von Manfred-Andreas Lipp

Die Klarinettistin Isabell Tschan startete in der Altersgruppe III und erhielt für ihren Vortrag einen dritten Preis und 18 von 25 möglichen Punkten. Der Vortrag ihrer Schwester Sophia Tschan in Altersgruppe IV wurde mit einem zweiten Preis und 20 Punkten bewertet. Die Saxofonistin Lucia Reiter eröffnete die Saxofonwertung am ersten Wettbewerbstag und erhielt für ihr Wettbewerbsprogramm in der Altersgruppe IV einen 1. Preis und 21 Punkte zuerkannt. Manfred-Andreas Lipp freute sich über die erfolgreiche Teilnahme seiner Schülerinnen.

Hornist Ludwig Stegmiller ist jetzt beim Bundeswettbewerb dabei

Der 16-jährige Hornist Ludwig Stegmiller aus der Hornklasse von Markus Meyer-Lischka stellte sich der Jury am zweiten Wettbewerbstag. Er überzeugte die hochkarätige Jury mit seinem Vortrag und wurde mit einem ersten Preis, 23 Punkten und einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Lübeck belohnt. Einen großen Anteil am Erfolg der Wertinger Musikschüler steuerte der Pianist Kirill Kvetniy bei. Er reiste an drei Tagen nach Kempten, um die jeweiligen Wettbewerbsteilnehmer zu begleiten und durch sein einfühlsames und professionelles Spiel zu unterstützen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch