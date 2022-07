„Kinderarbeit interessiert keinen mehr“

Buchautor Benjamin Pütter ist in Wertingen an den Schulen zu Gast. Er erklärt, welche Produkte kritisch zu sehen sind, was man im Urlaub nicht machen sollte und welche Perspektiven wichtig sind. Am Donnerstagabend spricht er in Binswangen.

Was ist Kinderarbeit? Warum muss man sich dagegen engagieren? Diese Fragen versuchte Benjamin Pütter bei seinem Besuch in Wertingen an Schulen in neun Vorträgen und einem Abendvortrag in Binswangen zu klären und für das Thema zu sensibilisieren.

„Wirkstatt Nachhaltigkeit“, ein Motto, das sich die Realschule in Wertingen für das kommende Schuljahr auf die Fahnen geschrieben hat. Da passte es perfekt, dass der Autor und – wie er sich selbst beschreibt – Kinderarbeits-Experte auch dort zu Gast war und vor allen Schülern und Schülerinnen referierte.

Buchautor Pütter ist zu Gast in der Realschule Wertingen

Von seinen vielen Reisen nach Indien zeigte er unter anderem Bilder, auf denen die unterschiedlichsten Arbeiten, die Kinder dort verrichten müssen, gezeigt wurden. Er appellierte etwa, dass es wichtig sei, nicht aus falsch verstandenem Mitleid von Kindern im Urlaub etwas abzukaufen. „Oft müssen die Kinder auf den Schulbesuch verzichten und arbeiten, weil sie von den Käufern oft das Dreifache von dem bekommen, was Erwachsene, ihre Eltern, verdienen. Dadurch passiert genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden soll. Den Kindern wird nicht geholfen, sondern der Grund geliefert, dass sie weiter arbeiten müssen. Geholfen wird ihnen, wenn sie in die Schule dürfen.“

Ein Drittel der Arbeiterkinder stamme aus Indien. Der Kontinent mit den meisten Kinderarbeitern sei jedoch Afrika. Und welche Produkte bei uns stammen aus dortiger Kinderarbeit? „Teppiche, und das wieder sehr verstärkt, kommen von diesem Kontinent, wo zwar die Kinderarbeit fast auf null zurückgegangen, aber heute, wo niemand mehr darüber berichtet, wieder angestiegen ist. Es interessiert keinen mehr“, bedauert Pütter. Er machte auch darauf aufmerksam, dass viele Grabsteine aus Steinbrüchen in Indien stammen, in denen Kindern schwer arbeiten müssen. Von dort stammen zudem Pflastersteine und Gartenplatten, die wir nutzen. „Typische Kinderarbeit findet man auch bei Schmuckartikeln, auf denen kleine Spiegelchen und Perlen daraufgesetzt sind.“ Und was kann gegen all das Unrecht effektiv getan werden?

Um Kinderarbeit zu verhindern, ist ein geändertes Verhalten beim Einkaufen nötig

„Sicher nichts, indem gesagt wird: man müsste! Es geht darum, zu sagen: Ich, wir müssen etwas verändern.“ Und hierzu gehört nun einmal ein geändertes Einkaufsverhalten und das Sich-Hinterfragen. „Was kaufe ich gerade für Produkte und wo sind sie hergestellt. Ich muss mich eben informieren.“

Lesen Sie dazu auch

Ein Fazit des 64-Jährigen, der sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert gegen Kinderarbeit engagiert: Wichtig ist, dass Perspektiven für die Eltern geschaffen werden. Denn wenn diese Arbeit, ein Einkommen haben, dann wollen sie auch, dass ihre Kinder in die Schule gehen.

Wer Benjamin Pütter live erleben will: Er hält seinen Vortrag am 21. Juli um 20 Uhr im Schillinghaus in Binswangen.