Liebesleid und Liebesfreud bringen das KUK zum Klingen

Gesprochene und gesungene Worte beschreiben beim Jubiläumskonzert des Wertinger Kunstkanals die Gefühle durch die Jahrhunderte.

Gewagt und spannend, eindringlich und faszinierend - das Team des Kunstkanals KUK forderte sein Publikum beim Jubiläumskonzert anlässlich des elfjährigen Bestehens in Wertingen. Denn die Liebe – das Thema des Abends - ist keine leichte Kost, vielmehr ein unergründliches Hoch und Tief, eine Erschütterung in alle Richtungen des menschlichen Daseins. Und so durchlebten die Zuhörer und Zuhörerinnen eine aufgeweckte musikalische Definition der Liebe durch die Jahrhunderte bis zum Höhepunkt der Uraufführung „Nil pluriformius amore – Nichts ist vielfältiger als die Liebe“ von Meinrad Schmitt.

Barbara Mahler sprang für ihre erkrankte Tante ein

Der Musik-Professor, der bis 1998 an der Musikhochschule München lehrte, bereitete denn auch die zunächst arglosen Gäste des Abends gründlich auf das vor, was da in seiner Komposition kommen würde: kein schmachtender Drei-Groschen-Roman, sondern ein Gesamtkunstwerk aus gesprochenen und gesungenen Worten und aus gespielten Tönen, beeindruckend dargeboten von Carola Bach (Sopran), Ursula Maria Echl (Mezzosopran), Ingeborg Purucker (Alt), Wolfgang Zahn (Fagott) und dem 87 Jahre alten Maestro selbst, der agil und genial vom Flügel aus das Geschehen lenkte. Seine Nichte, die KUK-Mitbegründerin Barbara Mahler, erwies sich als exzellente Sprecherin und Interpretin, der von Schmitt ausgewählten und vertonten lyrischen Texte zum Thema Liebe – von Heinrich Heine bis Theodor Storm. Kurzfristig war Mahler eingesprungen für ihre erkrankte Tante Renate Emma Schmitt.

Es darf an dieser Stelle erwähnt werden, dass die KUK-Gründerinnen Barbara Mahler und Ursula-Maria Echl es mit großem persönlichem Einsatz und zähem Durchhaltevermögen geschafft haben, das KUK als innovative kulturelle Instanz in Wertingen über die harten Jahre der Pandemie zu retten und somit auch das Werk der ursprünglich zum Dreier-Team gehörenden Künstlerin, der verstorbenen Burga Endhardt-Tröndle, weiterzutragen. Maßgeblich unterstützt werden und wurden die Künstlerinnen dabei von der in Wertingen ansässigen Buhl-Stiftung und der Stadt Wertingen. Das Ehepaar Charlotte und Hermann Buhl weilte ebenso im Publikum wie Kulturreferent Frieder Brändle, der die Stadt vertrat.

Eine besondere Harmonie zwischen Fagott und Klavier

„So ist die Liebe“ – wer könnte das schöner ausdrücken, als schon im 16. Jahrhundert ein Giovanni Giacomo Gastoldi mit seinem „Amor vittorioso“, bearbeitet von Meinrad Schmitt für das furiose Trio Bach-Echl-Purucker, das in Wertingen bereits mehrfach konzertierte und begeisterte. Wenn sich später dazu das Fagott von Wolfgang Zahn gesellte, dann mutieren die Arien um Liebesleid und Liebesfreund zu einem „klingenden Gebäude“, formulierte es Schmitt passend. Kein Blasinstrument vereinige sich so schön mit Gesangsstimmen. Eine besondere Harmonie zwischen Fagott (Zahn) und Klavier (Echl) auch bei Max Bruchs „Romanze“ für Viola und Orchester, bearbeitet für das Duo von Wolfgang Zahn.

Eine Erinnerung, an die oftmals verkannten und vergessenen Komponistinnen der vergangenen Jahrhunderte, waren die Werke von Fanny Hensel (1805 bis 1847) im Programm. Die Tochter des schon zu Lebzeiten gefeierten Felix Mendelssohn Bartholdy durfte selten, wie viele ihrer Kolleginnen, in der Öffentlichkeit auftreten. Aufgrund der damaligen gesellschaftlichen Konventionen über die Rolle der Frau wurden sogar sechs ihrer Lieder unter dem Namen ihres Bruders veröffentlicht. Umso schöner ist es, dass jetzt ihre Werke wieder Gehör finden – an diesem Abend gab es zum Thema Liebe ein „Wiedersehn“ und einen „Abschied“ von Fanny Hensel.

Ein ganz besonderer Wertinger Abend

Eifersucht, Leidenschaft, Sehnsucht, Trauer und Bitterkeit, aber auch Glück und „heimliches Quicken“ – die Beschreibungen der Gefühle durch die Jahrhunderte ließ in Lyrik und Musik nichts zu wünschen übrig. Schon Lope de Vega (1562 bis 1635), spanischer Dichter der Barockliteratur, hatte einst die verschiedenen „Wirkungen der Liebe“ trefflich beschrieben: „Ohnmächtig, tollkühn und rasend im Schmerz, maßlos im Wüten, in Trauer und Schmerz …“. Für die Interpretinnen des Abends war es denn auch hörbar eine Lust, dies in gesprochenem Wort und Gesang herüberzubringen. Ein Abend, der besonders war in Wertingen, und der so schnell nicht vergessen werden dürfte.