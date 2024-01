Wertingen

Magier Max Schneider: "Zauberei ist eine friedliche Sprache"

Max Schneider tritt mit seinem Programm "Die Sterne des kleinen Prinzen – Zaubershow und Hommage an Antoine de Saint-Exupéry" in Wertingen auf.

Plus Zauberkünstler und Schauspieler Max Schneider kommt ins Wertinger Filmtheater. Seine Show ist eine literarische Zauber-Hommage und will Glücksgefühle verursachen.

Auf was genau darf Wertingen sich denn bei Ihrem Auftritt freuen?



Max Schneider: Wir werden gemeinsam einen magischen Abend haben und den Alltag vergessen. Einige Illusionen und Darbietungen entstammen meiner Jubiläumsshow "25 Jahre Max Schneider Zauberkunst“. Auch klassische Kunststücke der großen Meister sowie Eigenkreationen werde ich präsentieren, wie etwa die preisgekrönte Sieger-Darbietung in der Mental-Magie bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst.

Sie werden dieser Tage in Schulen im Landkreis, aber eben auch in einer Show für Groß und Klein in Wertingen auftreten. Wo ist denn da der Unterschied? Oder gilt der Effekt einer, Ihrer Zaubershow für alle Altersgruppen gleichermaßen?



Schneider: Als Lehrer für Französisch mit Wahlfach Zauberei freut es mich besonders, durch Staunen den Schultag zum Erlebnis zu machen. Eltern haben aber ja oft einen „Full-Time-Job“ und sollen sich auch regelmäßig entspannen. Zauberei bringt uns, also die Erwachsenen, wieder zum inneren Kind zurück.

