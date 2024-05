Wertingen feiert "so ein tolles Volksfest"

Von Party bis Polit-Prominenz: Das erste Volksfest-Wochenende in der Zusamstadt lockt viele Gäste an. Es wird gefeiert, getanzt und auch diskutiert.

„Zahlreiche Highlights im Zelt und im Vergnügungspark auf dem Volksfestgelände warten auf die Besucher.“ So steht es auf der Homepage des Festwirts Werner Schmid, der sein 20-jähriges Jubiläum feiert auf und mit dem Wertinger Volksfest feiert, das am Wochenende gestartet ist und noch inklusive bis nächsten Sonntag in der Zusamstadt stattfindet. Und das Programm kann sich sehen lassen. Von Party bis Politprominenz war in den ersten Tagen schon so einiges geboten - vor und im großen Festzelt.

Schausteller Rigo Schöpf ist etwa mit einem Trampolin für die kleinen Besucher und Besucherinnen dabei, einen leckeren Crépes-Stand hat er gleich auch noch mitaufgebaut. Er erzählt: „Wir kommen natürlich viel herum mit unseren Ständen. Das Wertinger Volksfest ist aber für uns besonders. An dem Programm können sich einige größere Städte eine Scheibe abschneiden. Zum Beispiel an der Fahrchipkanone, die sehr gut bei den Kids ankommt“, erzählt Schöpf. „Aber auch ermäßigte Fahrpreise, Kinderschminken, Luftballons modellieren oder das Mitmachkonzert sind ein voller Bringer", schwärmt der Schausteller.

Joe-William-Band im Wertinger Zelt

Ein paar Meter weiter sitzt Familie Reithmeier im Biergarten vor dem Zelt und hat gerade Essen bestellt: „Natürlich kommen wir mit unseren Kindern Rocco und Giuli gerne her und genießen das Programm und nutzen die Fahrgeschäfte. Bei diesen angenehmen Temperaturen muss man doch einfach raus“. Und das stimmt. Das Wetter am Wochenende hat mitgespielt. Familienvater Heiko Reithmeier ergänzt noch lachend: „Ich bin mit dem Festwirt befreundet, deshalb geh ich am Vatertag nochmal richtig ins Bierzelt."

Carina Kopold und Sophie Kopold aus Langweid sowie Leonie Golly aus Gablingen stehen währenddessen bereits vor einem Bierstand im Freien. Die Freundinnen erzählen: “Wir treffen hier immer viele alte Bekannte. Sozusagen ist das Volksfest für uns ein inoffizielles Klassentreffen“. Deshalb sind sie da. Jedes Jahr.

Weber spricht im Festzelt

Auch die Freunde aus Herbertshofen, Julian, Jonas, Leon, Benedikt, Lukas und Kilian, sind am Samstag da. Sie sind vor allem wegen der Joe-William-Band da, die am Samstagabend einen Partyknaller nach dem anderen zum Besten gibt. „Das Zelt ist brechend voll und die Leute gehen ab, so muss das sein“, sagt Julian. Um 21.30 Uhr steht immer noch eine lange Menschenschlange in Tracht vor dem Gelände und möchte rein. Die Security-Mitarbeiter erwägen sogar das Wort „Einlassstopp“. Ein Wort, das zwar zu diesem Zeitpunkt natürlich keiner hören will, auf der anderen Seite ist es ein Indikator, der bestätigt, dass die Wertinger Veranstalter alles richtig gemacht haben. Das bestätigt auch die Clique Silas, Fabienne und Leonie. Die Freunde sagen: „Wir sind jeden Tag hier, so ein tolles Fest muss man doch einfach genießen“.

Am Sonntag startet der Volkfesttag mit Polit-Prominenz. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament Manfred Weber (CSU) ist zum Frühschoppen in die Zusamstadt gekommen.