Wertingen

vor 36 Min.

Faszination "Agility": Wertingerin lässt ihre Hunde zeigen, was sie können

Plus Erika Geffner fasziniert das Agility. Das hält nicht die Tiere und die 67-Jährige fit. Jetzt nahm sie mit zwei Hunden an der deutschen Meisterschaft teil.

Von Miriam Probst

"Ich hätte nie gedacht, dass ich in dem Alter noch einmal eine Sportart finde, die mich so fasziniert und fesselt", sagt Erika Geffner. Die 67-jährige Wertingerin war lange Zeit als Vielseitigkeitsreiterin und Volleyballspielerin für den TV Dillingen sportlich sehr aktiv, bis sie aufgrund einer neurologischen Erkrankung Bewegungseinschränkungen hinnehmen musste. Da trat vor gut zehn Jahren der Sheltie-Rüde Billy Joe in ihr Leben und mit ihm die Faszination "Agility". Aus einem Sheltie wurden zwei, und dieses Jahr qualifizierte sie sich erstmalig mit ihren beiden Rüden für die Deutschen Agilitymeisterschaften des Internationalen Jagd- und Gebrauchshundeverbands (IRJGV).

