Wertingen

vor 33 Min.

Wie ein Bauernhofkindergarten in Wertingen aussehen könnte

Auch in Wertingen gibt es Überlegungen, ob ein Bauernhofkindergarten eingerichtet werden könnte. Doch dazu muss auch ein passender Hof gefunden werden. Unser Archivbild zeigt einen Bauernhofkindergarten in der Gemeinde Günzach im Landkreis Ostallgäu.

Plus Der Stadt Wertingen mangelt es an Kitaplätzen. Statt eines Natur- oder Waldkindergartens kann sich Stadtrat Tobias Kolb auch eine Angliederung an einen Bauernhof vorstellen.

Von Lisa Meier Artikel anhören Shape

Urlaub auf dem Bauernhof ist für viele Kinder der Höhepunkt des Jahres. Mit den Tieren kuscheln, bei der Obsternte naschen und im spannenden Alltag auf dem Bauernhof miterleben, wie Kälbchen geboren oder morgens die Kühe gemolken werden. Für die meisten kleinen Entdeckerinnen und Entdecker ein Tag wie im Bilderbuch. Derzeit gibt es auch Überlegungen, ob nicht in Wertingen ein Bauernhofkindergarten eingerichtet werden könnte.

