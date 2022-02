Wintermarsch der Wertinger Reservisten

In diesem Jahr gibt es ein Jubiläum, und die Mannschaften müssen knifflige Aufgaben lösen.

Bevor die fünf Mannschaften unter Einhaltung der Pandemieregelungen an den Start gehen durften, um ihr militärisches Wissen unter Beweis zu stellen, begrüßte der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Wertingen, Ernst König, Oberstleutnant a. D. Rudi Pichler. Als ehemaliger stellvertretender Kommandeur des Verteidigungsbezirkskommandos 61 war Rudi Pichler vor 25 Jahren der Initiator, der zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden der RK Wertingen Alfred Schrödl den als „Saumarsch“ betitelten vereinsinternen militärischen Wettkampf ins Leben rief, an dessen Ende die Teilnehmer mit einer Schlachtschüssel verwöhnt werden. Ebenfalls begrüßte König den stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisgruppe Nordschwaben, Marcus Müller, der ein Geschenk im Namen der Kreisgruppe überreichte und als Mannschaftsmitglied am Marsch teilnahm.

Die fünf Mannschaften müssen in Wertingen einen Rundkurs absolvieren

Gestartet wurde mit einem Wertungsschießen auf der Schießanlage der Feuerschützen Wertingen unter der Aufsicht von Fritz Schombacher. Anschließend machten sich die fünf Mannschaften, unter ihnen eine Gruppe von der Patenkompanie der Stadt Wertingen vom IT-Bataillon 292 aus Dillingen, auf den Rundkurs, gespickt mit sieben anspruchsvollen Stationen.

Um an diese zu gelangen, mussten vorgegebene Koordinaten mittels Bezugspunktverfahren in einen Kartenausschnitt übertragen und dann die ermittelten Punkte angelaufen werden. An den verschiedenen Stationen wurde der Umgang mit Karte und Kompass geprüft. Marschkompasszahlen und Entfernungen mussten ermittelt werden. An einer weiteren Station wurden die Teilnehmer in Knotenkunde unterwiesen. Das erlernte Wissen mussten sie an einer anderen Station unter Beweis stellen. Eine Abwechslung brachte die Station „Verpflegung“, an der die Marschierer von Peter Krüger und Horst Dirr mit heißem Most und Schmalzbroten versorgt wurden, während ein Fragebogen zu geschichtlichen und zu aktuellen Themen der Bundeswehr beantwortet werden musste. An der letzten Station mussten militärische Handzeichen und taktische Zeichen erkannt werden.

Im Schlosskeller gibt es Kesselfleisch und Sauerkraut

Im Schlosskeller konnten sich die Wettkämpfer von den Strapazen bei Kesselfleisch und Sauerkraut erholen. Vorsitzender König dankte allen Teilnehmern und Funktionern, allen voran dem Hauptorganisator und dem Küchenbolzen Alois Gäßler. Dass der Ausbildungsstand der Teilnehmer auf gleichem Niveau liegt, zeigte sich bei der Siegerehrung. Alle Mannschaften lagen nur geringfügig in der Punktebewertung auseinander. (pm)

