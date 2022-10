Erntedank in Zusamaltheim: 160 Kilo Kraut gestampft

Der Obst- und Gartenbauverein Zusamaltheim bietet beim Erntedank-Fest nicht nur leckeres Essen, sondern auch einiges Kreatives.

Die Verantwortlichen des Obst- und Gartenbauvereins Zusamaltheim freuten sich, dass sie heuer das altbewährte Erntedank-Fest gemeinsam feiern durften. Die vergangenen zwei Jahre hatte es coronabedingt ausfallen müssen. Da die Wettervorhersagen schlecht waren, wurde die Veranstaltung in den malerischen Augarthof verlegt. Bereits am Eck Fischschneider- und Friedhofsstraße lud ein mit Gemüse und Blumen verschönertes Ernterad zum Fest ein.

Große Erntekrone konnte bestaunt werden

Im Augarthof selbst konnte man ab 10 Uhr neben dem geschmackvoll gestalteten Garten, die üppig geschmückte große Erntekrone begutachten. Die leckeren Düfte aus der Küche von Ritas „Kuhstall“ lockten die Gäste an, die im gemütlichen Hof essen konnten. Die Kinder konnten mit allerlei Bastelmaterial wie etwa Kastanien, Maiskolben, Schaschlikspießen oder Wolle kreativ sein. Eine Ergänzung bot Beate Glenk mit ihrer Weidenflechtkunst. Sie hatte ihre geflochtenen Sachen ausgestellt und bot Interessierten die Möglichkeit an, selbst etwas zu flechten. Am vielfältigen Kuchenbuffet hatten die Gäste die Qual der Wahl.

Erntedankfest Zusamaltheim Beim Erntedankfest des Obst- und Gartenbauvereins Zusamaltheim wurde auch Kraut gehobelt und eingestampft. Foto: Elli Höchstätter

160 Kilo Kraut wurden gehobelt und eingestampft

Schon vom Morgen an war das Krautteam schwer am Arbeiten. Insgesamt 160 Kilo Kraut wurden gehobelt und eingestampft. Das Sauerkraut, das zu den Schüblingen und Spätzle serviert wurde, war aus eigener Produktion gewesen. Dem Verein ist es weiterhin wichtig, diese alte Tradition aufrechtzuerhalten und der jüngeren Generation den Erfahrungsschatz über die Sauerkrautherstellung weiterzugeben. Außerdem will der Verein allen die Gelegenheit bieten, gemeinschaftlich Kraut zu hobeln und einzustampfen.

Maria Burlefinger teilte ihr Wissen über heimische Wildkräuter vom Wegesrand. In einem kurzweiligen und sehr informativen Vortrag lernten die Zuhörer, dass insbesondere die Früchte der Brennnessel ein heimisches Superfood sind. (AZ)