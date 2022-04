Zu Besuch beim Schweinebauer in Marzelstetten

Der Kampf um Absatz, Preise und Tierwohl in den Schweineställen zermürbt viele Landwirte. Ein Landwirt aus der Wertinger Region schildert seine Situation.

„Noch mal Schwein gehabt“, heißt es im Volksmund, wenn man einer brenzligen Situation ausweichen konnte. Auch gilt das Schwein als Symbol des Glücks und wird des halb zum Jahreswechsel gerne als Marzipanfigur verschenkt. Doch Ferkelerzeuger oder Schweinemastbetriebe warten schon seit Jahren darauf, dass ihnen ihre Tiere besonders im Bezug auf den Verkaufspreis ein Glücksgefühl vermitteln.

„Wir arbeiten gerne und mit Leidenschaft mit unseren Tieren in unserem Vollerwerbs-Schweinemastbetrieb“, berichten Gustav Holand und sein Sohn aus Zusamaltheim-Marzelstetten. Ob bei der Zusammenstellung des Futters, bei der Gesundheit der Tiere oder ihrem Wohlfühlfaktor im Stall: Die Tiere der Familie Holand sollen die rund sechs bis sieben Wochen bis zur Schlachtreife gut leben können.

Zwei Familien müssen vom Betrieb leben

Damit einher gehe jedoch auch ein enormer Kosten- und Arbeitsaufwand, sagt Holand und betont, dass von dem Betriebsergebnis immerhin zwei Familien leben müssten. Doch die nun schon seit Jahren schlechten Erzeugerpreise für Schweinefleisch ließen Optimismus vergessen. Zwar steige der Preis für die Verbraucherinnen und Verbraucher an der Theke seit Beginn des Krieges in der Ukraine merklich, doch die Ferkel- oder Mastbetriebe profitierten davon nur unerheblich. „So bekommen wir für ein Kilo Schlachtgewicht zur Zeit 1,95 Euro“, sagt Gustav Holand junior, doch notwendig seien mindestens 2,50 Euro pro Kilogramm, um wenigsten die gestiegenen Kosten aufzufangen.

So seien die Betriebskosten seit Beginn des Ukraine-Kriegs geradezu explodiert, sagt Holand senior. Dabei verweist er auf den Kunstdünger, der mit Beginn des Krieges eine Preissteigerung von 500 Prozent erfahren habe. „Wir bauen im Verfahren der Kreislaufwirtschaft rund 150 Hektar Ackerland mit Weizen, Wintergerste und Körnermais für das Futter unserer Tiere an“, sagt er.

Schweinemäster Gustav Holand senior und sein Sohn Gustav haben ihr Lachen noch nicht verloren. Foto: Horst von Weitershausen

Hinzu komme noch ein zwölfprozentiger Anteil an Eiweiß in Form von Sojaschrot und drei Prozent Mineralstoffe und Vitamine ins Futter. Die Preise hierfür seien ebenfalls gestiegen. Des Weiteren seien auch die Kosten der Schlachtindustrie-Umstellung zum größten Teil auf die Erzeuger und nicht auf die Verbraucher abgewälzt worden, führt Vater Holand weiter aus.

Nicht jeder Ferkelerzeuger ist gleich

Da wundere es nicht, wenn viele seiner Kollegen das Handtuch geschmissen hätten, sagt Sohn Gustav. Denn was Corona mit den Schweinefleischerzeugern angestellt habe, sei normalerweise der Todesstoß für einen Wirtschaftszweig: Durch den Wegfall der Gastronomie, Kantinen, Großküchen und Cateringbetriebe als Verbraucher von Schweinefleisch habe sozusagen über Nacht ein Einbruch stattgefunden, der zu einem enormen Stau in den Ställen geführt habe. Normalerweise liege das Schlachtgewicht zwischen 86 und 106 Kilogramm, sagt Sohn Gustav. Doch mit der geringeren Nachfrage hätten die Tiere ein Schlachtgewicht von bis zu 115 Kilo erreicht, was dazu geführt habe, dass für jedes Kilo über dem Normalschlachtgewicht 20 Cent weniger bezahlt wurde – und das bei einem Kilopreis zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns von 1,00 bis 1,20 Euro.

Wie ein solches Defizit auffangen, wenn zugleich die Anforderungen ans Tierwohl in den Stellen steigen? „Wenn schlechte, unverantwortliche Tierhalter in den Medien Verbreitung finden, muss dies doch nicht für jeden Ferkelerzeuger oder Mastbetrieb pauschalisiert werden“, sagen die beiden Holands. Denn immerhin seien die Tiere ja ihre Existenzgrundlage. „Doch wer noch weitere Forderungen aufstellt, hat auch dafür zu sorgen, dass für uns als Schweinefleischerzeuger zumindest mittelfristig Planungssicherheit besteht“, fordert Gustav Holand junior.

Schweinefleisch ist doppelt so teuer

Die noch übrig gebliebenen Betriebe hätten mit Produktreduzierung reagiert, was jedoch nicht von heute auf morgen geschehen konnte, sagt Vater Holand. Doch nun zeige sich das Ergebnis. „Bayern verfügt nur noch über eine 70-prozentige Selbstversorgung beim Schweinefleisch, Tendenz rückläufig“, so die beiden Schweinemäster. Dies führe mit dem Hinweis auf den Ukraine-Krieg an den Fleischthenen der vier bis fünf großen deutschen Handelsunternehmen zu einer beinahen Verdoppelung der Schweinefleischpreise, was jedoch bei den Erzeugern ohne Wirkung bleibe.

Jetzt seien Verbraucher gefragt, bei Schweinefleisch auf Regionalität zu setzen, sagen die beiden. Da könne die Gesellschaft auch mal einen höheren Preis akzeptieren, der den Erzeugern zugute komme und somit auch als Wertschöpfung direkt in der Region bleibe. Interessant sei in diesem Zusammenhang, so Sohn Gustav, dass weniger als ein Prozent aller Mastschweine in ökologisch wirtschaftenden Betrieben stehen. Deren Preise seien fast dreimal so hoch wie für konventionell gemästete Tiere.