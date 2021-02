22:01 Uhr

Commerzbank-Aufsichtsrat stimmt Sparplan zu

Weltweit sollen 10.000 Vollzeitstellen abgebaut, in Deutschland 340 Filialen geschlossen werden. Der Commerzbank-Aufsichtsrat hat dafür nun grünes Licht gegeben.

Die Commerzbank baut weltweit 10.000 Vollzeitstellen ab und schließt in Deutschland 340 Filialen. Der Aufsichtsrat des Frankfurter Instituts gab in einer Sondersitzung am Mittwoch grünes Licht für den Sparkurs des Vorstands bis ins Jahr 2024. "Die vom Vorstand vorgeschlagene Strategie wird vom Aufsichtsrat inhaltlich und fachlich mitgetragen und die Umsetzung konstruktiv begleitet", teilte die Bank am Abend mit. Die Eckpunkte der Pläne hatte die Commerzbank bereits am vergangenen Donnerstag veröffentlicht.

Der seit 1. Januar amtierende Vorstandschef Manfred Knof will die Bank profitabler machen. Das Geschäftsjahr 2020 schloss der MDax-Konzern wie erwartet mit tiefroten Zahlen ab: Nach vorläufigen Zahlen liege der Konzernverlust bei knapp 2,9 Milliarden Euro, teilte die Bank mit. (dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen