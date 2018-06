20:00 Uhr

Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes verlässt die Deutsche Post Wirtschaft

Über 30 Jahre arbeitete Jürgen Gerdes bei der Deutschen Post. Zuletzt leitete er das Geschäft mit Briefen, E-Commerce und Paketen. Jetzt verlässt er den Konzern.

Die Deutsche Post trennt sich nach dem Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft von seinem langjährigen Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes. Der 53-Jährige, der die Zuständigkeit für die sogenannte PeP-Sparte schon Anfang April abgegeben hatte, verlässt den Konzern mit sofortiger Wirkung.

Das teilte der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Bonn mit. Gerdes' zuletzt verbliebene Aufgaben als Vorstand für Innovationen wie den Elektro-Lieferwagen Streetscooter soll Personalchef Thomas Ogilvie zusätzlich übernehmen.

Der neue Aufsichtsratschef Nikolaus von Bomhard lobte Gerdes' Verdienste für den Post-Konzern. Der Post-Manager hatte schon als Chef des Brief- und Paketbereichs Neuerungen wie die Packstationen, den E-Postbrief und den von der Post selbst produzierten Streetscooter vorangetrieben.

Das Aus für seine Postkarriere kam für Gerdes nicht überraschend

Das Brief- und Paketsegment hatte er mehr als ein Jahrzehnt lang geleitet, insgesamt arbeitete Gerdes über 30 Jahre für die Deutsche Post. Dass sich beide Seiten trotzdem trennen, begründete der Konzern mit "unterschiedlichen Auffassungen über die strategische Schwerpunktsetzung des Unternehmens".

Das Ende seiner Postkarriere kam für Gerdes wohl nicht ganz überraschend. Anfang April hatte der Konzern verkündet, dass der Manager die Leitung des mit 18 Milliarden Euro umsatzstärksten Post-Ressorts Post, E-Commerce, Pakete (PeP) abgeben und sich ab sofort nur noch mit dem neu geschaffenen Innovationsbereich Corporate Incubations befassen werde. Einen Nachfolger für die PeP-Spitze hat die Post bisher nicht benannt. Das Segment führt derzeit übergangsweise Vorstandschef Frank Appel.

Die endgültige Trennung von Gerdes erfolgte nur wenige Tage, nachdem die Deutsche Post wegen der Probleme bei PeP ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr kappen musste. Schon im ersten Quartal war der Gewinn des Bereichs deutlich gesunken, weil die Kosten aus dem Ruder liefen. Für das Gesamtjahr sieht es noch bitterer aus – zumal die Post mit einem teuren Spar- und Investitionsprogramm gegensteuert, das zusätzlich aufs Ergebnis drückt.

Vorstandschef Frank Appel will den Gewinn auf mehr als 5 Milliarden Euro steigern

Hatte Appel für 2018 bislang konzernweit ein operatives Ergebnis (Ebit) von 4,15 Milliarden Euro angepeilt, so rechnet er seit Freitag nur noch mit rund 3,2 Milliarden Euro. Mit der Frühpensionierung von verbeamteten Mitarbeitern, Kürzungen im Verwaltungsapparat, zusätzlichen Investitionen in Digitalisierung sowie effizienteren Abläufen will er es schaffen, den operativen Gewinn bis 2020 wie geplant auf mehr als 5 Milliarden Euro zu steigern.

Viele Analysten halten diese Marke für unrealistisch. Im Schnitt rechnen sie für Ende des Jahrzehnts mit einem Ebit in Höhe von rund 4,8 Milliarden Euro. Appel hat sein 5-Milliarden-Euro-Ziel aber gerade erst wieder bekräftigt.

Bereits am Montag hatte das Manager Magazin mit Bezug auf Konzernkreise über einen geplanten Abgang von Gerdes berichtet. Der Manager hatte erst im Mai eine neue Fabrik für den Streetscooter im nordrhein-westfälischen Düren eröffnet. (dpa)

