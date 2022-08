Neuer Leiter im Audi-Stammwerk Ingolstadt

Siegfried Schmidtner übernimmt ab Dezember von Achim Heinfling die Führung des Audi Stammwerks. Heinfling war über 30 Jahre bei dem Autobauer.

Siegfried Schmidtner folgt im Dezember auf Achim Heinfling als Leiter des Audi Stammwerks in Ingolstadt. Heinfling verabschiedet sich nach mehr als 30 Jahren bei Audi in den Ruhestand, wie die VW-Tochter mitteilt. „Mit seiner Expertise rund um Prozessketten und Produktionsanläufe hat Siegfried Schmidtner den erfolgreichen Start verschiedener Modellreihen maßgeblich mitgestaltet“, sagte Produktionsvorstand Gerd Walker.

Schmidtner, aktuell verantwortlich für den Bereich Product Engineering, werde den Standort in die neue Ära rein elektrischer Modelle führen. Heinfling, würdigte Walker, habe erfolgreich die Weichen für die Transformation von Audi in Ingolstadt gestellt: „Mit großem Erfahrungsschatz und mit Empathie trieb er die Nachhaltigkeitsstrategie und die Elektrifizierung am Standort mit Zukunftsprojekten wie dem Aufbau der Batteriefertigung und des IN-Campus voran.“

