Dax wenig bewegt

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Dienstag eine klare Positionierung gescheut.

Angesichts einer Flut von Geschäftszahlen und Wirtschaftsdaten sowie vor der Feiertagspause am Mittwoch schaffte der Dax im frühen Handel nur ein Plus von 0,05 Prozent auf 18.127,35 Punkte. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine moderaten Gewinne zum Wochenauftakt an. Für den April steuert er indes auf einen Rückgang um knapp zwei Prozent zu. Das zu Monatsbeginn erreichte Rekordhoch von 18.567 Punkten erscheint derzeit in weiter Ferne.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Dienstagmorgen 0,18 Prozent auf 26.390,90 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,1 Prozent bergauf.

(dpa)