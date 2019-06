vor 30 Min.

Einstimmig hat sich der Hollenbacher Gemeinderat gegen den Erlass einer Ortsrandsatzung in Hollenbach entschieden. Die Antragsteller hatten bereits eine Baugenehmigung für ihr geplantes Wohnhaus mit Garage auf dem Grundstück erhalten, nun wollten sie das Gebäude in der Nähe des Sportplatzes mit fast 22 Metern Länge und 17 Metern Breite aber gerne drei Meter weiter südlich errichten. Das erschien dem Gemeinderat wie ein Bauen in zweiter Reihe, während der Platz weiter oben an der Straße einer Baulücke gleichen würde. Bürgermeister Franz-Xaver-Ziegler erklärte, dass ihm das Vorhaben aus städtebaulicher Sicht nicht sinnvoll erscheine. Josef Kulzinger, Thomas Mayer und weitere Gemeinderatsmitglieder bestärkten ihn in dieser Ansicht, sodass der Antrag abgelehnt wurde.

Die Recyclinganlage in Hausen wird geschlossen. Am 29. Juni endet der Betrieb. Das Wärterhäuschchen sei bereits zurückgebaut, berichtete der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung. Hier wurden am Donnerstagabend die Satzungen, die für die Anlage galten, zum 1. Juli einstimmig aufgehoben. Wenn eine meterdicke Humusschicht auf den Platz aufgetragen wurde, soll hier Wald entstehen. Der bestehende Zaun bleibt erhalten, um die jungen Bäume vor Wildverbiss zu schützen.

In diesem Jahr führt der Ausflug der Hollenbacher Senioren nach Memmingen. Am Dienstag, 25. Juni, fährt der Bus um 8.30 Uhr in Motzenhofen ab und von dort aus weiter an alle Bushaltestellen bis Igenhausen. In Memmingen ist eine 60- bis 90-minütige Führung durch die Altstadt geplant, speziell für Senioren. Die Rückkehr wird gegen 18 Uhr sein. Anmeldungen für den Tagesausflug nimmt die Gemeinde bis zum 18. Juni unter Telefon 08257/99960 entgegen. Die Busfahrt wird von der Gemeinde bezuschusst. Mitkommen dürfe jeder, der sich als Senior fühlt, erklärte Theresia Isele-Juraske. (kabe)

