Um den Förderantrag für den Bau der Kinderkrippe auf den Weg zu bringen, gab es zwei Details festzulegen: Die Verwaltungsgemeinschaft riet Baar, in puncto Mittagessen auf einen externen Dienstleister zu setzen. Das sei die wirtschaftliche Lösung. Bezüglich der Öffnungszeiten plädierte Peter Fesenmair vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft dafür, Öffnungszeiten analog der Einrichtungen in Pöttmes anzugeben. Die Einrichtungen öffnen um 7 Uhr und schließen um 17 Uhr. Der Bedarf in Baar entscheidet dann, wie die Öffnungszeiten final aussehen. Beides wurde einstimmig angenommen.

Das Dach des Mehrzweckhauses ist undicht. Etwa 350 Euro müsste die Gemeinde ausgeben, um die undichte Stelle notdürftig auszubessern. Knapp 13000 Euro würden laut Baars Bürgermeister anfallen, um das rissige Dach großflächig zu sanieren. Die Räte fällten keine Entscheidung.

Ein Baarer Bürger beantragte, an der Ecke Riedererstraße und Aichacher Straße ein Straßenschild zu platzieren, das die Stelle als gemeinsamen Geh- und Radweg ausweist. Peter Fesenmair von der Verwaltungsgemeinschaft erläuterte, dass die Gefahrenstelle mithilfe eines Pollers aufgelöst werden soll. (brast)

