26.09.2019

Bürgermeister Johann Lotterschmid, der bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt, wird die Wahl als Wahlleiter begleiten. Stellvertreter ist der frühere Zweite Bürgermeister Roman Tyroller.

An das bestehende Versorgungsgebäude am Campingplatz am Radersdorfer See ist geplant, ein Appartementgebäude anzubauen. Die Appartements werden an Urlauber vermietet. Bei der Minigolfanlage sollen zwei Campinghäuschen gebaut und im oberen Bereich des Sees ein Jugendzeltplatz errichtet werden. Der Gemeinderat hatte keine Einwände gegen die Bauvoranfragen.

Der Gemeinderat stimmte dem Neubau einer überdachten Mistlagerstätte in Stockensau zu. Den Antrag für den Neubau einer Fahrsiloanlage mit Sickersaftauffangbehälter in Oberschönbach kann die Verwaltung ans Landratsamt weiterleiten, wenn der Antragsteller die Höhenpläne vorlegt und alles passt. (drx)

Themen folgen