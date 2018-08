vor 34 Min.

13-jähriger Bub klaut in Friedberg Sportschuhe

Ein 13-jähriger Bub wurde am Samstag in einem Friedberger Geschäft beim Klauen erwischt.

Sie hätten 180 Euro gekostet. Doch er wollte sie umsonst. In Friedberg flog am Samstag ein 13-jähriger Ladendieb auf.

Ein 13-Jähriger hat am frühen Samstagabend versucht, mit gestohlenen Sportschuhen in seinem Rucksack ein Friedberger Sportgeschäft zu verlassen. Dabei schlug die Diebstahlsicherung an. Der minderjährige Täter wurde vom Personal aufgehalten und laut Polizei angezeigt. Die Schuhe hatten einen Wert von 180 Euro. (AN)

