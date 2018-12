vor 56 Min.

200 Zuschauer bei Kallauch und Willibald in Aichach

Die freche Handpuppe und ihr Bauchredner gastieren im Christus Forum mit „Du lieber Himmel“

Mit Daniel Kallauch und seiner frech-fröhlichen Handpuppe Willibald war jede Menge Unterhaltung für Groß und Klein geboten im Christus Forum in Aichach. Rund 200 Besucher waren gekommen, um sich die Vorstellung anzusehen. Mit seiner Weihnachts-Show „Du lieber Himmel“ tourt der Musiker, Komiker und Kinderstar Daniel Kallauch gerade durch Deutschland. Der gebürtige Bremer ist etwa 70 Mal in ganz Deutschland zu sehen. Zudem ist er vielen Zuschauern aus dem TV bekannt.

Die Gespräche mit der vorlauten Handpuppe verlangten dem Bauchredner einiges ab und sorgten für viele Lacher im sehr jungen Publikum. Kallauch versteht es, seine Botschaft, dass Weihnachten mehr als nur ein Fest sei, in seinen Liedern auf lockere Art und Weise zu vermitteln. „Die Besucher sollten nicht mit allzu vielen traditionellen Weihnachtsliedern zum Zuhören rechnen“, erklärte der Entertainer. Das Publikum werde viel eher mit eingebunden.

Eine ausgesprochen zentrale Rolle spielt Spaßvogel Willibald. Die vom Publikum begeistert begrüßte Handpuppe ist nicht auf den Mund gefallen. Willibald ist auf der Suche nach dem „Weihnachten in echt“ und holt sich Anregungen aus einem Buch über Weihnachtsbräuche in aller Welt. Dass der Spaßvogel dabei selber auf Weltreise geht, bringt das Publikum in Wallung. Alle leben und leiden in diesem Musiktheater ein bisschen mit. Kein Gesang von einer nicht vorhandenen heilen Kinderwelt, keine verniedlichende Kunstsprache, sondern aktuelle Musik und reale kindliche Lebenswelt verpackt Kallauch so, dass es der Zielgruppe zwischen Kindergarten und Grundschule zu Herzen geht. Er versteht es, christliche Werte verständlich nahezubringen.

Spätestens am Ende des Konzerts in Aichach wurde klar, dass Weihnachten im christlichen Glauben nicht nur ein Fest ist, sondern eine ganz besondere Bedeutung hat: die Geburt von Jesus und die damit verbundene Möglichkeit, Frieden im Herzen zu erleben. Deshalb wurde das Konzert auch abgerundet mit dem Lied „Weihnachten ist Party für Jesus“. (AN)

