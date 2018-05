18.05.2018

34 Bauplätze für Mühlhausen

Entwurf für neues Baugebiet im Norden steht

Mühlhausen wächst weiter. Im Norden, östlich der Staatsstraße Richtung Rehling, wird ein neues Baugebiet mit 34 Grundstücken entstehen – mit Option auf weitere Ausdehnung gen Norden. Der Affinger Gemeinderat einigte sich am Dienstag auf die Grundzüge der Planung. Das Wichtigste: Das Baugebiet „Am Weberanger“ wird über die Staatsstraße erschlossen, um den Anwaltinger Weg nicht weiter zu belasten. Dazu ist eine Brücke über die Friedberger Ach nötig. Christoph Roider vom Planungsbüro Opla präsentierte zwei Entwürfe. Mehrheitlich beschloss das Gremium, auf eine Verbindung zur Burgstraße zu verzichten. Unter die Stromleitung, die die Siedlung von Norden nach Süden durchschneidet, werden Straße, Grünfläche und Parkplätze gelegt. Der Plan sieht Grundstücksgrößen von 600 Quadratmetern für Einzelhäuser und etwa 300 Quadratmetern für eine Doppelhaushälfte vor. Im Osten am Anwaltinger Weg sind zwei Mehrfamilienhäuser möglich. Die Erschließung wird mit der Brücken nicht billig werden. Doch der Gemeinderat favorisiert diese Anbindung über die Staatsstraße. Verwaltungsleiter Tilo Leister berichtete, dass das Staatliche Bauamt die Genehmigung in Aussicht gestellt habe. Verteuert werden die Erschließungskosten, die auf die Grundstückskäufer umgelegt werden, durch eine sechs Meter hohe Lärmschutzwand entlang der Staatsstraße, die laut Roider nötig ist. In einer knappen Abstimmung (10:10) hielt der Gemeinderat an einem Grüngürtel mit Fußweg fest, den die Planer im Süden vorgesehen haben. Nahezu einig (gegen Albert Gutmann) waren sich die Räte, dass die Mehrfamilienhäuser eingeplant werden sollen. Auf Antrag von Gerhard Faltermeier beschloss der Rat mit 11:9 Stimmen, die Doppelhäuser zu reduzieren. Opla hatte auf acht Grundstücken Doppelhäuser vorgesehen. (jca)

