Affing

18:26 Uhr

Neuer Affinger Kindergarten: Es braucht nur zwei Container und frische Luft

Unter freiem Himmel, bei Wind und Wetter leben die Kinder im Natur- und Waldkindergarten. Die Gemeinde Affing richtet einen solchen an der Mandling im Affinger Osten ein.

Plus Der Bauantrag für den Natur- und Waldkindergarten an der Affinger Mandling ist durch. Gebaut werden muss aber nicht. Denn die Kinder leben draußen.

Von Carmen Jung

Von "Bauen" kann beim geplanten Natur- und Waldkindergarten in Affing keine Rede sein. Einen Bauantrag braucht es aber dennoch für das Projekt. Es ist am Wäldchen im Affinger Osten geplant, das "die Mandling" genannt wird. Am Mittwoch stand im Affinger Bauausschuss zwar der Bauantrag auf der Tagesordnung. Doch im Mittelpunkt standen eher praktische Fragen wie: Gibt es einen Wasseranschluss? Wie sieht die Toilette aus? Sind im angrenzenden Wald noch Forstarbeiten möglich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen