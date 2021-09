Sandgrube Miedering: Landratsamt sagt Ja, Gemeinderat Nein

Plus Die Mehrheit des Affinger Gemeinderates lehnt die Leitenmaier-Pläne für die Sandgrube Miedering ab. Beim Landratsamt kommt die Gemeinde damit nicht durch.

Laut Landratsamt spricht nichts gegen die Pläne der Firma Leitenmaier KG für die Sand- und Tongrube in Miedering. Das Unternehmen hat eine neue Abbausohle beantragt und möchte den Standort aufwerten, indem es die Gruben mit mineralischen Abfällen verfüllt. Die Mehrheit des Affinger Gemeinderates hatte allerdings die Aufwertung der Sandgrube im März abgelehnt. Doch damit kommt das Gremium nicht durch. Das Landratsamt erklärte der Gemeinde nun, es "liegen keine Gründe (...) für eine rechtmäßige Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens vor".