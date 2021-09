Aichach

Anhaltender Regen lässt in Aichach den Flutgraben anschwellen

Hochwasser am Umlauf der Paar bei der alten Eisenbahnbrücke

Der anhaltende Regen lässt den Pegel an der Paar und am Flutgraben in Aichach steigen. Gefährlich wird es aber nicht.

Der wiederkehrende Regen der vergangenen Tage zeigt Wirkung im Wittelsbacher Land: Der Flutgraben, der auch durch den Aichacher Stadtgarten fließt, ist deutlich angewachsen. Den Raum dafür hat ihm und der Paar, in die er mündet, der Hochwasserschutz im Stadtgebiet verschafft, in den in den vergangenen Jahren viel investiert wurde. Hochwasser am Umlauf der Paar Höhe Heimgärten Foto: Erich Echter Pegel in Aichach bleibt unter Meldestufe 1 Von Überschwemmungen, wie es sie zum Beispiel massiv in Oberbayern gab, war die Stadt weit entfernt. Der Pegel der Paar am Blauen Steg erreichte am Dienstag um 10 Uhr mit 120 Zentimetern über dem Pegelnullpunkt seinen Höchststand, bevor er wieder anfing zu sinken. Damit blieb der Pegel unterhalb der Meldestufe 1. (bac)

