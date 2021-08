Milchwerk: Neues Gebäude ist ein Blickfang an der Augsburger Straße

Statt eines Hotels ist auf der letzten freien Fläche auf dem Milchwerkgelände in Aichach ein Büro- und Geschäftshaus entstanden. Bald soll es bezogen werden.

Es ist ein Blickfang für alle, die aus Richtung Süden in die Aichacher Innenstadt fahren: Das neue Büro- und Geschäftshaus mit seinen abgerundeten Ecken auf dem Milchwerkgelände. Im Frühjahr 2020 haben die Bauarbeiten begonnen, jetzt werden die letzten Restarbeiten erledigt.

Die Räume sind teilweise bereits den Mietern übergeben, sagt Petra Haberl von der Reichenberger Invest GmbH & Co. KG., die übrigen werden bis Ende August noch übergeben. In das vierstöckige Gebäude ziehen ein Sanitätshaus, eine Zahnarztpraxis, eine Steuerkanzlei und eine Praxis für Ergotherapie und Physiotherapie ein.

Milchwerk-Gelände ist fertig bebaut

Mit dem Gebäude ist das Milchwerk-Gelände fertig bebaut. Im Juni 2011 war Spatenstich für das 20-Millionen-Euro-Projekt des Investors Josef Reichenberger aus Ainring. Im April 2012 wurde das Geschäfts- und Einkaufszentrum Milchwerk auf dem 2,2 Hektar großen Grundstück eröffnet. Der Name erinnert an das Milchwerk, das dort früher stand, und in dem von 1942 bis 1998 Käse und andere Milchprodukte hergestellt worden sind.

