Rotary Club hat mit Signot Tyroller einen neuen Präsidenten

Beim Rotary Club Schrobenhausen-Aichach gibt Stefan Lesny das Amt des Präsidenten ab. Das Filmfestival Aichach im Herbst dreht sich um das Thema Frauen.

"Es war ein besonderes Jahr, vieles, was ich im Kopf gehabt hatte, musste ausfallen", blickte Stefan Lesny auf sein Jahr als Präsident des Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach zurück. Dennoch sei es ein gutes und interessantes Jahr gewesen, resümierte er. Für seinen Nachfolger Signot Tyroller, dem er das Amt turnusmäßig übergab, wird es nicht unbedingt leichter: "Wir befinden uns in einer Zwischenzeit, die Vorbereitungen sind schwierig", sagte er. Dennoch werde auch das kommende Jahr spannend werden, versprach er.

Der größte Teil des vergangenen rotarischen Jahres fand online statt, selbst eine Whisky-Probe, zum Schluss wurde aber auch mit Hybrid-Treffen experimentiert. Das Wichtigste war für Lesny dabei, dass trotz der schwierigen Bedingungen der Zusammenhalt im Club die ganze Zeit spürbar gewesen sei.

Rotary Club unterstützt Klinik in Kiew und Geburtshaus in Aichach

Und bei einigen Gelegenheiten sahen sich die Club-Mitglieder auch abseits von Bildschirmen: etwa bei der Enthüllung des Aichacher Stadtmodells - ein Projekt, das längere Zeit verfolgt wurde - oder beim Filmfestival Aichach, das im vergangenen Herbst als Filmwoche und in abgespeckter Form gerade noch stattfinden konnte. Immerhin 15.000 Euro sind dabei als Reinerlös zusammengekommen. Geld, das für die Anschaffung von Beatmungsgeräten für eine Kiewer Klinik verwendet wurde. Daneben hat der Club, wie stets, auch regionale soziale und kulturelle Projekte unterstützt, etwa das neue Geburtshaus in Aichach.

Filmfestival mit Gisela Schneeberger als Schirmherrin

In diesem Herbst soll das Filmfestival auf jeden Fall wieder stattfinden, zum sechsten Mal. Das Thema lautet "Frauen", Gisela Schneeberger hat zugesagt, die Schirmherrschaft wieder zu übernehmen. Ansonsten möchte der neue Präsident, wie er ankündigte, zurück zu den Wurzeln von Rotary und die Freundschaft unter den Mitgliedern in den Mittelpunkt stellen. Die Vorträge bei den wöchentlichen Meetings werden unter anderem "lokale Helden" zum Thema haben, also ehrenamtlich Tätige, die eingeladen werden und ihre Arbeit vorstellen - und sicher auch auf Spenden hoffen dürfen. Ein weiterer Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit.

Rotary Club ehrt engagierte Mitglieder

Wie bei jeder Präsidentenübergabe wurden wieder Rotary-Mitglieder und ihre Partner für ihr besonderes Engagement geehrt. Dieses Mal waren das Pia Kneißl, die nicht nur beim Filmfestival die Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und die gesamte Gestaltung übernimmt; Gerhard Lehrberger für seinen Einsatz beim Filmfestival und für die Umsetzung des Stadtmodells, und seine Frau Stella, die mit ihren musikalischen Beiträgen das Clubleben bereichert; Claus Huber erhielt die Auszeichnung in einem höheren Rang für seinen jahrelangen Einsatz bei der Digitalisierung der Clubs im Rotary-Distrikt.

Zuwachs bekam der Rotary Club schließlich auch: Stephan Aichele und Wulf Los wurden als neue Mitglieder aufgenommen.

