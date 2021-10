Aichach

vor 56 Min.

So begeistern Musiker Aichacher Kinder für Streichinstrumente

Mehrere Streicher der Bayerischen Kammerphilharmonie aus Augsburg spielten in der Grundschule Aichach-Nord ein Familienkonzert. Die Kinder nahmen es begeistert auf.

Plus Fünf Musiker der Bayerischen Kammerphilharmonie entführten in der Grundschule Aichach-Nord kleine wie große Zuhörer in das Reich der Streichinstrumente.

Von Manuela Rieger

"Woher haben die Streichinstrumente ihren Namen? Weil sie besonders viele Streiche spielen?", fragte die kleine Andrea, die auf ihre Mutter wartete. Das konnten sich die vielen jungen Konzertgäste auch bei einem Streichkonzert in der Grundschule Aichach-Nord fragen. Da präsentierte Helmut Beck für die Aichacher Kulturszene ein Familienkonzert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen