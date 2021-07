Aichach

14.07.2021

Späte Hommage in Aichach zu Beethovens Geburtstag

Veronika Dorn und Wolfgang Kraemer überzeugten in der Grundschule Nord mit ihrem Konzert.

Plus Veronika Dorn mit ihrer Violine und Wolfgang Kraemer am Klavier begeistern in der Grundschule Aichach-Nord ihr Publikum. Zugaben werden bereitwillig gegeben.

Von Manuela Rieger

Sehr gut besucht für pandemische Zeiten war die Aichacher Grundschule Nord mit fast 90 Besuchern bei einem Konzert zu Ludwig von Beethovens Geburtstag. In ihrem Programm "Happy Birthday, Beethoven" spielten die Violinistin Veronika Dorn und der Pianist Wolfgang Kraemer die Romanzen Op. 40 und 50 und die Frühlingssonate von Ludwig von Beethoven sowie eine Sonatine von Franz Schubert. Gespielt werden sollte schon im Mai, doch aus bekannten Gründen abgesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen