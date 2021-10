Aindling

vor 18 Min.

Tschernobyl-Betroffenen helfen: Benefizkonzert für "Heidis Kinder" in Aindling

Tom Stolko, am Keyboard, leitet den Osterzhausener Kinderchor. Dieser wird verstärkt durch Bariton Stefan Brugger.

Plus Nach dem Benefizkonzert für die Tschernobyl-Hilfe in der Aindlinger Pfarrkirche gehen die Zuhörerinnen und Zuhörer ergriffen und nachdenklich nach Hause.

Von Albertine Ganshorn

Heidi Bentele, die Initiatorin der Hilfe für Kinder aus Tschernobyl, organisierte wieder einmal ein Konzert, um "ihren Kindern" hilfreich unter die Arme greifen zu können. Die zahlreichen Gäste ließen alle Corona-bedingten Maßnahmen geduldig über sich ergehen, um an diesem besonderen Ereignis am Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche St. Martin teilnehmen zu können.

