vor 21 Min.

Angelika Weiß bleibt Hofberg-Vorsitzende

Bei den Wahlen erhält die Schiltberger Vereinschefin aber eine neue Stellvertreterin. Schon jetzt wird an die Spielzeit 2021 gedacht

Wahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Hofberg Freilichttheatervereins im Bürgerhaus in Schiltberg. Dabei bestätigten die Mitglieder Vorsitzende Angelika Weiß im Amt.

Vor 80 Mitgliedern hatte Angelika Weiß bei der diesjährigen Generalversammlung am Samstag Bilanz gezogen. Der Verein besteht derzeit aus 324 Mitgliedern, davon sind neun Ehrenmitglieder. In ihrem Rückblick hob Weiß vor allem den tatkräftigen Einsatz von Franz Schmid hervor. Dieser hat in 300 ehrenamtlichen Stunden und mit zahlreichen Helfern, die gemeinsam 400 Arbeitsstunden leisteten, den Umbau der Umkleiden und die Erneuerung der Toilettenanlage bei den Umkleiden hinter der Bühne gestemmt. Außerdem begradigten Schmid und sein Team zwei Unebenheiten auf der Bühnenanlage. Weiß berichtete unter anderem auch über die Saisonabschlussfahrt nach Dresden im Sommer und über das erfolgreiche Kerzenziehen im Dezember, bei dem über 1000 Kerzen entstanden sind. Sie bedankte sich bei den vielen aktiven Mitgliedern, die den Verein oft im Verborgenen tatkräftig unterstützen. Ein besonderer Dank galt den Grundstückseigentümern Albert und Josef Lechner, die dem Hofberg Theaterverein die Bühnenanlage und den Aufgang pachtfrei zur Verfügung stellen.

Es folgten die Berichte von Jugendleiterin Rebecca Reiner und Schatzmeisterin Claudia Lerchl bevor Bürgermeister Josef Schreier, der viele lobende Worte für den Verein fand, die Wahl leitete. Per Hand wählten die Mitglieder den neuen Vorstand. Angelika Weiß wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Zweite Vorsitzende wurde Martina Hartl und Dritter Vorsitzender blieb Tobias Ladewig. Den Vorstand vervollständigen Schatzmeisterin Claudia Lerchl und Schriftführerin Elisabeth Müllner sowie Anita Breitsameter als Jugendleiterin.

Dem Vorstand stehen nun folgende Beiratsmitglieder zur Seite: Anton Koppold, Lisa Koppold, Melanie Bichlmaier, Hildegard Reiner, Rebecca Reiner, Josef Huber, Robert Neumüller, Manuela Balleis, Alu Walter, Olaf Köntopf, Lucas Reiner und Mathias Reiner.

Angelika Weiß ehrte nach der Wahl die scheidenden Mitglieder aus dem Vorstand mit einer Urkunde und einem Geschenk: Hermann Finger junior, der bislang Zweiter Vorsitzender war, und Rebecca Reiner, die ihr Amt als Jugendleiterin niederlegte und dem Verein nun als Beiratsmitglied zur Verfügung steht. Christian Hartl und Josef Schmerer, die sich nicht mehr für die Wahl zum Beiratsmitglied aufstellen ließen, erhielten ebenso ein Präsent und eine Urkunde.

Die Vorsitzende gab noch einen Ausblick auf mögliche Regisseure für die nächste Spielsaison, die voraussichtlich 2021 stattfinden wird. Auch zeigte sie einige Baumaßnahmen auf, die in diesem Jahr auf und um die Bühnenanlage geplant sind, und stellte das Jahresprogramm vor. Die Versammlung endete mit dem „Jahresrückblick in Bildern“.

Themen folgen