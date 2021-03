vor 47 Min.

Archäologische Funde am Rosenweg in Schönbach

Bei den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Am Herrschbach" am Rosenweg in Schönbach kamen archäologische Funde zum Vorschein.

Plus Bei den Erschließungsarbeiten am Rosenweg kommen archäologische Funde zum Vorschein. Verzögerungen bei den Arbeiten sind aber nicht zu erwarten.

Von Johann Eibl

Bei den Erschließungsarbeiten am Rosenweg in Schönbach seien archäologische Funde in großer Zahl zum Vorschein gekommen wie Bürgermeister Xaver Ziegler im Hollenbacher Gemeinderat berichtete.

Dort entstehen in der Erweiterung des Baugebiets „Am Herrschbach“ beiderseits des Rosenwegs weitere Baugrundstücke. Wie Ziegler auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, seien die Funde keine Überraschung gewesen: Schon bei der Erschließung des ursprünglichen Baugebiets "Am Herrschbach" vor einigen Jahren waren die Archäologen 2012 fündig geworden. Es gab Anzeichen für eine Siedlung, und zwar offenbar eine der ältesten Siedlungen im Bereich des heutigen Landkreises Aichach-Friedberg, so Ziegler. Damals waren die Funde laut Ziegler auf die Jungsteinzeit datiert worden.

Mit Funden hatte man bei der jetzigen Erweiterung deshalb gerechnet. Sie waren aber laut Ziegler umfangreicher als erwartet. Entdeckt wurden unter anderem Klingen aus Stein sowie Bodenverfärbungen, die auf Pfahlbauten hindeuten und sogar den Grundriss eines Gebäudes zeigen. Derzeit werden die Funde näher untersucht, bevor sie genauer datiert werden können.

Unterdessen gehen die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet weiter. Verzögerungen seien nicht zu befürchten, sagte Ziegler. Nächste Woche soll der Kanalbau beginnen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen