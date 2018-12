Asbest bei Abbrucharbeiten in Berufsschule gefunden

Das Prognosen schwierig sind, sehen wir an der Entwicklung der Schülerzahlen im Wittelsbacher Land. Diese Entwicklung hätten viele nicht für möglich gehalten.

Dachau

Brandlegung: Bus und Lkw brennen auf Parkplatz

Unbekannte haben am Donnerstag in Dachau einen Bus in Brand gesetzt, das Feuer griff auf andere Fahrzeuge über. Der Schaden liegt bei etwa 200.000 Euro.