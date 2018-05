06:13 Uhr

Auch heuer geht’s im Wittelsbacher Land hoch hinaus

Auch heuer werden wieder einige Maibäume mit Musikelkraft aufgestellt, so wie im vergangenen Jahr in Tödtenried (Gemeinde Sielenbach). (Archivfoto)

Viele Feste werden im Landkreis rund um die neuen Maibäume gefeiert. In einigen Dörfern wird heute noch mit Muskelkraft gearbeitet.

Kerzengerade ragt sein Haupt in den Himmel. Nie verliert er seine Haltung – ob es regnet oder schneit oder ein stürmischer Wind um seinen schlanken Körper pfeift. Am morgigen 1. Mai werden in den Dörfern wieder die Maibäume in die Höhe gewuchtet, um anschließend um sie herum zu feiern. Wo und wann das passiert, lesen Sie hier in unserer Festliste:

Adelzhausen Es wird kein Baum aufgestellt. Die Landjugend veranstaltet aber am Dienstag, 1. Mai, einen Weißwurstfrühschoppen. Beginn: 10 Uhr am Maibaum auf dem Dorfplatz, bei schlechter Witterung in der Feuerwehrhalle. (AN)

Adelzhausen-Burgadelzhausen Der Stopselclub hat den Baum hergerichtet, der am 1. Mai aufgestellt wird. Gegen 11 Uhr erhält er den Segen, dann folgt die Aufstellung per Kran. Anschließend gemütliches Beisammensein beim Wirt. (AN)

Affing Die Maibaumfreunde stellen nach vier Jahren am 1. Mai wieder einen Maibaum auf. Um 9 Uhr ist Gottesdienst in der Pfarrkirche. Gegen 10 Uhr wird der Baum gesegnet und dann aufgestellt. Danach ist Programm am Schlossplatz und im Schlossstadl: Die Musikgruppe Da Oa und die Andan spielt ab 10.30 Uhr. Ab 11 Uhr gibt’s Mittagessen, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Um 13.30 Uhr ist eine Aufführung des Kindergartens geplant und um 13.45 Uhr tanzt die Volkstanzgruppe Affing, unter anderem einen Bandltanz. Ab 14 Uhr sorgen Die 4-Taktler für Stimmung.(AN)

Affing-Mühlhausen Einen neuen Maibaum gibt es nicht, gefeiert wird trotzdem gleich zwei Tage. Tanz in den Mai ist am Montag, 30. April, von 16 bis 24 Uhr mit den Holzheimer Musikanten. Bei der Feier am Dienstag, von 10 bis 24 Uhr, spielen die Menzinger Lausbuam auf. (AN)

Aichach-Edenried Unter der Leitung des Schützenvereins wurde der Maibaum bemalt. Gegen 9 Uhr gibt es am 1. Mai ein Weißwurstfrühstück. Danach wird der Baum mit einem Kran am Gemeinschaftshaus in der Ortsmitte aufgestellt. Nachmittags gibt es gegrillten Gockel. (jasa)

Aichach-Griesbeckerzell Der Maibaum wird am 1. Mai am Feuerwehrhaus aufgestellt. Segnung ist um 10.30 Uhr. Ein Kran stellt den Baum auf. Im Anschluss gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehr führt Kindern am Nachmittag ihr Fahrzeug vor und für Erwachsene gibt es ein Bilderrätsel. (jasa)

Aichach-Mauerbach Alle zwei Jahre stellt die Dorfgemeinschaft abwechselnd in den Stadtteilen einen Maibaum auf. Diesmal ist Obermauerbach an der Reihe. Das Fest beginnt dort am 1. Mai um 11 Uhr. Der Baum wird per Kran aufgestellt. Anschließend gibt es Mittagessen, bei schönem Wetter im Freien.(AN)

Aichach-Untergriesbach Im Aichacher Stadtteil wird am 1. Mai nach zwei Jahren wieder ein Maibaum mit purer Muskelkraft aufgestellt. Beginn: 9.45 Uhr mit einem Umzug durchs Dorf. Die Feier findet auf dem angrenzenden Bolzplatz statt. Bei schlechtem Wetter wird ein beheiztes Zelt aufgestellt.(AN)

Aindling-Gaulzhofen Nach dem kirchlichen Segen um 9.15 Uhr wird der Maibaum am 1. Mai mithilfe eines Krans aufgestellt. Es gibt ein Weißwurstfrühstück und die Altbairischen Musikanten aus Aindling spielen auf. Zum Mittagstisch ist ebenfalls musikalische Begleitung geplant. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, abends Brotzeit. Für die Kinder wird ein Luftkissen zum Hüpfen zur Verfügung gestellt.

Baar Die Feuerwehr veranstaltet die Maifeier gegenüber der Schule am 1. Mai, 15 Uhr. Blaskapelle und die Böllerschützen sind dabei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (ande)

Dasing-Lindl Das Fest der Maibaumfreunde beginnt am 1. Mai um 11 Uhr mit der Weihe. Anschließend wird der Baum mit Muskelkraft aufgestellt. Es gibt Mittagessen und später Kaffee und Kuchen. (AN)

Hollenbach Das Maibaumfest beginnt am Vorabend. Am Montag, 30. April, startet ab 20 Uhr ein Tanz in den Mai. Am 1. Mai findet um 9.45 Uhr ein Standkonzert beim Wachofer mit anschließendem Umzug zum Raiffeisenplatz statt. Um 11 Uhr wird dort der Maibaum gesegnet und danach aufgestellt. Anschließend gibt es Mittagessen, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen, später Barbetrieb. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt. (AN)

Inchenhofen-Sainbach Die Feuerwehr stellt den Baum am 1. Mai mit einem Kran auf. Treffpunkt: 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr Mittagessen in der Rottmannhalle (gegenüber dem Maibaum), 13.30 Uhr Segnung und anschließend Aufstellung. Dann gibt es selbst gemachte Sainbacher Kiachlan, Kaffee und Kuchen. (sfx)

Kühbach-Unterbernbach Der Baum wird am 1. Mai um 11 Uhr aufgestellt. Anschließend gibt es im aufgebauten Festzelt Mittagessen und nachmittags Livemusik.(tel-)

Obergriesbach Die Schützen von Hubertus stellen am 1. Mai am Schützenheim einen Vereinsmaibaum auf. Er wird um 8.15 Uhr gesegnet. Um 8.30 Uhr gibt es Weißwurstfrühstück. Um 9.30 Uhr wird der Baum von Hand aufgestellt. Die Kindergartenkinder führen um 11.30 Uhr einen Tanz auf. Anschließend Mittagessen, um 13 Uhr Sau-Stechen und ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.(wak)

Petersdorf-Willprechtszell Die Dorfgemeinschaft stellt am 1. Mai, einen Maibaum auf. Beginn 9 Uhr in der Schulstraße mit einem Konzert der Kapelle Pukas und Weißwurstessen. 9.15 Uhr ist die Segnung des Baumes, anschließend wird er aufgestellt. Um 10.45 Uhr singen und tanzen die Kinder am Maibaum. Im Stadel der Gaststätte Schimmelwirt in Willprechtszell gibt es ab 11 Uhr Mittagessen, auch dazu spielt die Kapelle. Ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. (jeb)

Pöttmes-Echsheim Der Baum der Dorfgemeinschaft wird am 1. Mai ab 11.30 Uhr mithilfe eines Kranes aufgestellt. Für das leibliche Wohl, Kaffee und Kuchen ist dabei bestens gesorgt.(AN)

Pöttmes-Grimolzhausen Der Katholische Burschenverein organisiert das Maibaumfest. Der Baum wird ab 13.30 Uhr aufgestellt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Pöttmes-Handzell Die Aufstellung findet am 1. Mai ab etwa 10.45 Uhr mit Unterstützung eines Kranes statt. Auf der Speisekarte fürs Mittagessen stehen verschiedene Gerichte. Regie führt am Festtag das Maibaumkomitee im Ortsteil.(AN)

Pöttmes-Schnellmannskreuth Die Maibaumfreunde organisieren die Feier am 1. Mai. Der Baum wird ab 11.30 Uhr aufgestellt. Gegen 12 Uhr gibt es eine Sau vom Grill, nachmittags werden Kaffee und Kuchen angeboten.(AN)

Schiltberg-Allenberg Die drei Ortsvereine Feuerwehr, Schützen und Gartenbauverein stehen hinter der Maibaumaufstellung in Allenberg. Sie beginnt am 1. Mai um 10.30 Uhr mit der Segnung. Anschließend wird der Baum per Kran in die Höhe gehievt. Danach gibt es Mittagessen beim Wirt, später Kaffee und Kuchen. (AN)

Schiltberg-Gundertshausen Das Maibaumfest beginnt am 1. Mai um 10 Uhr mit der Segnung. Anschließend wird das Traditionsstangerl dann gemeinsam per Muskelkraft aufgestellt. Mittags grillt die Dorfjugend, später gibt es Kaffee und Kuchen. (AN)

Schiltberg-Rapperzell Die Maibaumfreunde stellen den Baum am 1. Mai auf. Um 8 Uhr ist Einholung, anschließend werden die Motiv-Taferl montiert. Treffpunkt ist bei Karl Haltmayr. Wenn der Maibaum fertig ist, gibt es ein Frühstück mit Leberkäs und Brezen. So gestärkt wird der 27 Meter lange Maibaum mit Scheren und Muskelkraft aufgestellt. Nach dem Mittagessen wird der Baum gegen 12.30 Uhr gesegnet. Der alte Baum wird dann meterweise versteigert. Der Gartenbauverein sorgt für Kaffee und Kuchen. (AN)

Sielenbach Unter Regie des Burschenvereins startet das Fest am 1. Mai gegen 9.30 Uhr mit der Segnung. Anschließend wird der Baum mithilfe eines Kranes in der Ortsmitte aufgestellt. Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen in der Grundlerhalle, später auch noch Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag wird der alte Maibaum stückweise versteigert. Die Blasmusik Sielenbach spielt am Festtag auf. (AN)

Unsere Auflistung der Maibaumfeiern erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer vorbehalten.

Themen Folgen