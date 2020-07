vor 3 Min.

Auftritt in Aichach: Lizzy Aumeier stellt Schönheitsideal auf den Kopf

Plus Nach vier Monaten Pause gibt es im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach Kabarett mit voller Wucht. Auch Lizzy Aumeiers Ehemann wird nicht verschont.

Von Manfred Zeiselmair

Darauf haben die vielen Kultur- und Kleinkunstfreunde aus der Region lange gewartet. Nach mehr als vier Monaten coronabedingter Enthaltsamkeit war es am Samstag endlich wieder so weit: Kabarettabend beim Canada im Aichacher Ortsteil Obermauerbach. Wenngleich auf ungewohntem Terrain, denn Canada-Wirt Rainer Knauer hat seine Livemusik- und Kleinkunst-Veranstaltungen „bis auf Weiteres in den (weitläufigen) Biergarten verlegt“.

Wie Knauer im Gespräch betont, lege er und sein Team großen Wert auf das Wohl seiner Gäste und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Deshalb seien für ihn derzeit auch Veranstaltungen im Saal wegen der räumlichen Enge tabu. Und so wird es in den nächsten Wochen bis voraussichtlich Ende September beim Canada wohl des Öfteren heißen „Die Veranstaltung findet bei (fast) jedem Wetter statt“.

Die Oberpfälzerin heizt dem Publikum in Aichach ein

Mit dem Wetter hat Lizzy Aumeier, Trägerin des Deutschen und Bayerischen Kabarettpreises, bei ihrem „Best of“-Gastspiel keine Probleme. Es ist zwar einer der kühleren Sommerabende, dafür heizt die Oberpfälzer Kabarettistin den gut gelaunten, knapp 120 Biergartengästen gewaltig ein. Diese bekommen das Beste aus ihren letzten drei Programmen zu hören und zu spüren. Denn sie teilt gewaltig aus.

Lizzy Aumeiers provokante Frage: Ist der BMI, der Body-Mass-Index, tatsächlich wichtiger als der IQ, der Intelligenz-Quotient? Bild: Manfred Zeiselmair

Als die voluminöse Künstlerin im schwarzen Negligé-Hängekleidchen und eng anliegenden Leggins auf der Bühne erscheint, stellt sich Frauenpower ein. Allein mit ihrem körperbetonten Outfit gelingt es ihr, voller Selbstironie die heutigen Schönheitsideale anzuprangern. Gewohnt derb und unverblümt (trotz Blumenkränzchen im Haar) macht sie sich über die Schlanken lustig. Und sie stellt die scheinbar alles entscheidende Frage in den Raum: Ist der BMI (Body-Mass-Index) tatsächlich wichtiger als der IQ (Intelligenz-Quotient)? Auch eine von Lizzys veganen Freundinnen bekommt ihr Fett weg: „Die püriert an Kopfsalat und sauft des!“ So erzählt sie von deren Smoothies, die angeblich bis zu 24 Vitamine haben – im Gegensatz zu den immerhin 53 Kräutern des von Aumeier bevorzugten Jägermeisters.

Lizzys Aumeiers Ehemann ist ein "Ossi"

Immer wieder tritt sie in Interaktion mit ihren Gästen, preist ihre wohlgeformten Proportionen an und animiert den ein oder anderen zum Rollenspiel. Um Missverständnisse zu klären, taucht hin und wieder ihr mitgereister Ehemann Andreas auf der Bühne auf. Als „Ossi“ wird dieser bei Lizzys verbalen Rundumschlägen nicht verschont.

Ebenso wie ihre kongeniale, russisch-stämmige Begleiterin an Klavier und Geige, Svetlana Klimova, zu deren gelungener Integration Aumeier beigetragen haben will. Diese träume zwar noch auf Russisch, wie sie sagt, „aber schon mit deutschen Untertiteln“.

Aumeiers Kontrabass ist nur selten dran

Aumeiers Kontrabass, den sie perfekt beherrscht, kommt an diesem Samstag nur sporadisch zum Einsatz. Dennoch wird – im Zusammenspiel mit „Russen-Streber“ Klimova – ihr heiteres Filmmusik-Raten zu einem der Höhepunkte des Abends. Im Gstanzl-Singen ist sie weniger geübt, sorgt aber dennoch für zahlreiche Lacher. Ebenso wie mit ihren publikumsunterstützten „Bitten ans Universum“.

Lizzy Aumeier wird auch mal politisch, macht sich über Verkehrsminister Andi Scheuer lustig und beschimpft Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner als Nestlé-Lobbyistin. Sorgen mache sie sich über die vielen studierenden Kids („Des is wie arbeitslos, nur dass die Eltern stolz drauf sind“).

Corona und die Chinesen

Selbstredend nehmen auch die Auswirkungen von Corona („Die Leut’ san unfreundlicher worn“) einschließlich der Essgewohnheiten von Chinesen („Gestern noch miaut, heute schon im Kraut“) einen Teil ihres Programms ein. Schließlich musste die Künstlerin wegen der Pandemie eine lange geplante Deutschland-Tournee absagen. In einem Gespräch teilt sie mit, dass sie sich vier Tage vor dem Konzert aus Verantwortung gegenüber ihren Fans – mit negativem Ergebnis – testen habe lassen.

Derbe, aber publikumswirksame Zugabe: Lizzy Aumeiers Puppen-Porno-Marionettenspiel mit Ehemann Andreas. Bild: Manfred Zeiselmair

Aumeier beendet den Abend schließlich mit dem Aufruf „Keiner hat’s leicht im Leben. Drum lasst uns gemeinsam lachen!“ Und setzt mit Ehemann Andreas als Zugabe noch ein „Puppen-Porno“-Marionettenspiel oben drauf.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen