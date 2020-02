17:20 Uhr

Aus Paincake wird Kalaska: Aichacher Band ändert ihren Namen

Die Aichacher Band Paincake ändert ihren Namen: Ab jetzt macht sie als Kalaska Rockmusik. Hinter dem Namenswechsel steht ein klangvoller Neuanfang.

Einen neuen Anfang macht eine Aichacher Band: Als Kalaska machen Michael Edler (Gesang, Gitarre), Markus Haberer (Bass) und Kevin Conen (Drums) jetzt Musik. Bisher waren sie Musikfans bekannt unter dem Namen Paincake. Am Freitag, 21. Februar, erscheint die erste Single von Kalaska mit dem passenden Titel „New Beginning“.

Nun also ein Neubeginn. Kevin Conen sagt: „Wir haben beschlossen, dass uns all das, was wir hier tun, wahnsinnig wichtig ist und wir das Ganze nicht nur als Hobby, sondern deutlich zeitintensiver und professioneller aufziehen wollen.“ Am offensichtlichsten wird der Neubeginn markiert durch die Namensänderung.

Das sind Kalaska, vormals Paincake: (von links) Markus Haberer (Bass), Kevin Conen (Drums) und Michael Edler (Gesang, Gitarre). Bild: Marc Gaedicke

Paincake vs. Kalaska: Das ist neu

Aber das ist nicht das Einzige: Das Trio hat ein eigenes Label, die „Lautstark Musikagentur“, gegründet, um ihre Musik selbst veröffentlichen zu können. In der eigenen Siebdruckwerkstatt entstehen die Merchandise-Shirts. Mit Maxi Wörle holten sie nach eigener Aussage ganz bewusst einen erfahrenen Produzenten und Musiker dazu, der die Band nun in verschiedenen Prozessen begleitet: beim Songwriting, Arrangieren oder beim Aufnehmen im eigenen Studio der Band.

Dabei hat sich musikalisch nicht viel verändert: Gitarre, Bass, Schlagzeug, eingängige Songs, puristischer Sound. Aber ausgereifter und erwachsener, schreibt Kalaska selbst. Markus Haberer sagt voller Überzeugung: „Dynamik ist das Zauberwort.“ Bei Kalaska werde viel an Feinheiten geschraubt, sodass am Ende gute, ausgereifte Rocksongs bleiben, die von der Melodie und von dem Spiel mit Lautstärken und Stimmungen leben, beschreibt die Band ihre Arbeit selbst.

22 Bilder „Paincake“ feiert Geburtstag Bild: Anna Schmid

Aichacher Rockband: Die nächste Single steht schon fest

„New Beginning“ ist diese erste Single und das Video dazu erst der Anfang: Im April folgt die zweite Single samt Video, am Album wird gerade fleißig gearbeitet und auch die ersten Gigs mit neuem Namen stehen bereits fest. Wer sich selbst ein Bild von Kalaska machen will: Die Band gibt am Freitag, 6. März, ein Konzert zusammen mit den Pawn Painters im Green House in Schrobenhausen. (AZ)

